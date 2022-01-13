Манікюр дуже красиво й оригінально виглядає разом із кільцями на пальцях. Також це чудова можливість поекспериментувати з різноманітними квітковими і фактурними акцентами, аби самовиразитися без зайвих слів.

До теми "Рідкий" манікюр: Дуа Ліпа показала епатажний нейл-тренд

Як модно поєднувати манікюр з каблучками

Ніжна комбінація

Різні прикраси для нігтів стали однією із головних нейл-тенденцій 2022. Бетіна Гольдштейн радить комбінувати вишукані ланцюжки для нігтів з парою масивних перснів. Ідея є доволі незвичною і розкішною.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Витримано, витончено, мінімалістично

Якщо ви прихильниця мінімалістичного стилю, то спробуйте поєднати такі прикраси з лаконічним манікюром. Сяйливий розсипаний глітер на нейтральному тлі ідеально довершує жіночний вигляд елегантних золотих каблучок.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Свято навкруги

Яскраві мікси також можуть бути доречними. Експериментуйте з неоновим покриттям різного кольору і незвичними прикрасами, які вражають своєю яскравістю. Тоді оточуючі точно не зможуть відірвати погляд від ваших рук.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @amyle.nails

Однотонний стиль

Завжди переможним варіантом будуть прикраси і манікюр в одному кольорі. В такому випадку вам не доведеться хвилюватися, який вигляд із перснями у результаті матиме нейл-арт.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @thehotblend

Класика залишається

Коли виникає бажання приміряти різні прикраси, то для манікюру варто вибрати класичні відтінки – бежевий, пісочний, колір слонової кістки. Тому і масивні, і мінімалістичні кільця гармонічно прикрашатимуть пальці.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @heluviee

Вітання з 90-х

Яскравий манікюр кольору жувальної гумки разом зі сміливими милими каблучками підійдуть для доповнення літнього образу. Грайливі акценти на нігтях і пальцях ефектно виглядатимуть з кольоровими сукнями і купальниками.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @gelsbybry

Політ фантазії

Фанатам креативу сподобається поєднання трендового абстрактного манікюр і нетипових форм кілець. На таку комбінацію не вплинуть жодні закони, тому сміливо поповнюйте свій арсенал епатажних перснів.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @gelsbybry