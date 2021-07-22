Суперфуды являются полезными благодаря содержанию в их составе высокой концентрации витаминов, минералов и других элементов, необходимых для нормального функционирования организма. Поэтому некоторые из них качественно увлажняют и питают кожу, насыщают ее антиоксидантами, осветляют, защищают от негативного влияния внешних факторов. Перечисленные свойства являются причиной, почему эксперты советуют использовать суперфуды не только в питании, но и в уходе за кожей.

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Летние суперфуды для домашнего ухода за кожей

Алоэ вера. С помощью растения в индустрии красоты лечат такие заболевания кожи, как розацеа, акне и псориаз. Натуральный сок алоэ содержит антиоксиданты, ферменты, витамины А, В, С, Е, фолиевую кислоту. Мощный микс полезных компонентов обладает противовоспалительным свойством, поэтому алоэ часто используют для дополнения состава успокаивающих масок, а также из него даже готовят напитки для красоты кожи. Смесь можно приготовить, если смешать сок алоэ и кокосовую воду в пропорции 1:2.

С помощью растения в индустрии красоты лечат такие заболевания кожи, как розацеа, акне и псориаз. Натуральный сок алоэ содержит антиоксиданты, ферменты, витамины А, В, С, Е, фолиевую кислоту. Мощный микс полезных компонентов обладает противовоспалительным свойством, поэтому алоэ часто используют для дополнения состава успокаивающих масок, а также из него даже готовят напитки для красоты кожи. Смесь можно приготовить, если смешать сок алоэ и кокосовую воду в пропорции 1:2. Темные ягоды. Среди них: черника, смородина, голубика, ежевики. Такие ягоды можно найти в любом огороде. Они полезны благодаря содержанию витамина C и калия. Им можно употреблять в разном виде – свежими, замороженными или в джем из них. Также попробуйте включить упомянутые ягоды в состав маски для лица, которые будет выполнять функцию легкого пилинга и освещает кожу.