Мило і марихуана: Loewe випустили б'юті-засіб з оригінальним ароматом – фото

Креативний директор бренда Loewe Джонатан Андерсон створює не лише оригінальний одяг і рекламні кампанії, але й б'юті-засоби. Таким чином на ринку краси з'явилося мило з хитромудрим запахом марихуани, яке коштує 1800 гривень.

Loewe випустили мило з оригінальним ароматом для тих, кого більше не здивуєш запахом ванілі, кокосу чи мигдалю. Шанувальники продукції бренда оцінили нестандартне рішення.

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Loewe представили мило з ароматом марихуани за 1800 гривень

Попит на продукти домашнього вжитку, які здатні поліпшити атмосферу в домі, зростає. Loewe вирішили скористатися такою тенденцією та здивували новим милом з ароматом марихуани.

Бренд представив колекцію мила для рук у 2 форматах: в рідкому варіанті й для всього тіла у твердому вигляді. Окрім марихуани, серія включає ще аромати орегано і лакриці. Зокрема, на сайті Loewe Perfumes виробники зазначили, що не використовували справжні листя канабісу, щоб створити запах марихуани. За словами представників Loewe, вони брали за основу синтетичні речовини.

На створення лінійки мила креативного директора бренда Loewe Джонатан Андерсон надихнули банні процедури жителів Стародавньої Греції.

Тверде мило коштуватиме 55 доларів (близько 1500 гривень), а рідке – 68 доларів (близько 1800 гривень). Його можна буде придбати на офіційному сайті Loewe.

Реакція шанувальників

"Чудово, мої руки нарешті почуватимуться краще";

"Забудьте про Chanel 5, наближається Loewe 420";

"Воно мені потрібне";

"Мені ще потрібен такий самий шампунь";

"Спочатку улюблені свічки, тепер улюблене мило".



Рідке мило зі запахом марихуани / Фото з інстаграму @jonathan.anderson



Тверде мило від Loewe / Фото з інстаграму бренда

Нагадаємо, що модний бренд Loewe став успішним серед споживачів завдяки виробленню парфумів і свічок, які миттєво розкуповували.