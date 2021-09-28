Наомі Осака й Олівія Родріґо на Met Gala 2021 продемонстрували, які ефектні монохромні образи можна створити за допомогою тіней від Glossier. Бренд назвав палетку тіней Monochromes.

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Glossier представили нові палетки тіней для монохромних образів

Монохромний б'юті-образ – це головна тенденція в індустрії краси у 2021 році. Тіні Monochromes дозволяють зробити повністю мейк-ап у схожих відтінках, а також можна сміливо їх комбінувати між собою і створювати щось нове.

Нові тіні від Glossier представлені у 10 кольорових гамах та з різною текстурою. Палетка невеликого розміру включає 3 відтінки окремого кольору в матовому, металевому й атласному покритті. Серед відтінків: теракотовий Clay, персиковий Bluff, рожевий Heather, бузковий Mist, сіро-коричневий Jute, коричневий Almond, оливковий Preirie, золотистий Rosin, помаранчевий Mesa та шоколадний Teak.

Щодо паковання Monochromes, то воно є екологічним. Палетка повністю створена із матеріалів вторинного перероблення, доповнена дзеркалом і написом you look good, який у перекладі з англійської означає "ти чудово виглядаєш". Якщо закінчаться тіні, то компактну палетку можна зберегти, замінивши лише пігмент.

Палетки тіней Monochromes можна придбати на офіційному сайті Glossier з 28 вересня. Вони коштують 22 долари кожна.



Нові тіні / Фото Glossier



Монохромний макіяж Наомі Осаки / Фото з інстаграму @jessicasmalls​



Б'юті-образ Олівії Родріґо /Фото з інстаграму зірки