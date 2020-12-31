Дехто досі обирає дігтярне мило для очищення шкіри. Б’юті-експерти вважають, що такий "тренд" мав би залишитися ще на початку 2000-х. Раніше засіб використовували для боротьби з акне. Тому варто дізнатися: корисне дігтярне мило для шкіри чи усе-таки шкодить їй.

Поширеною є думка, що дігтярне мило можна використовувати проти акне. Косметологиня Дар’я Колесова розповіла для Cosmopolitan усе, що потрібно знати про цей продукт.

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Властивості дігтярного мила

Коли професійної і дієвої косметики для догляду за шкірою було мало, то вмивання обличчя милом було найдоступнішою б’юті-процедурою. Кілька десятиліть тому косметологи навіть створювали косметичні засоби зі вмістом мила.

Дьоготь, який є в складі мила, справді нейтралізує усі запалення на шкіри, але одночасно він руйнує її захисний бар’єр. Тому згодом на обличчі з’являється лущення, алергічні висипання, а інколи також страждають судини.

Будь-яке мило негативно впливає на ліпідний шар шкіри, який захищає її від подразнення зовнішніми чинниками. А дігтярне мило володіє ще більш ефективним руйнувальним і підсушуючим ефектом. Дерматологи зазначають, що його можна використовувати в індивідуальних випадках для підлітків, в яких жирний і проблемний тип шкіри. Тоді їм дозволяють вмиватися за допомогою дігтярного мила 2-3 рази на тиждень.



Дігтярне мило / Фото Instagram / @soap_.house

Косметологиня Дар’я Колесова рекомендує знайти альтернативу дігтярному милу. Вона зазначає, що в наш час світовим б’юті-трендом є корнеотерапія, функцією якої є відновлення захисного шкірного бар’єру різними екологічними способами.

Також експертка додає, що дігтярним милом можна локально вмивати ділянки шкіри, на яких є запалення. Таким засобом варто обробляти шкіру під пахами та між пальцями ніг, аби захистити ці місця від грибкових заражень. Якщо ви не хочете зруйнувати верхній шар шкіри та не спровокувати її передчасне старіння, то утримайтеся від регулярного використання дігтярного мила.