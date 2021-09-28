Мыло и марихуана: Loewe выпустили бьюти-средство с оригинальным ароматом – фото

Креативный директор бренда Loewe Джонатан Андерсон создает не только оригинальную одежду и рекламные кампании, но и бьюти-средства. Таким образом на рынке красоты появилось мыло с замысловатым запахом марихуаны, которое стоит 1800 гривен.

Loewe выпустили мыло с оригинальным ароматом для тех, кого больше не удивишь запахом ванили, кокоса или миндаля. Поклонники продукции бренда оценили нестандартное решение.

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Loewe представили мыло с ароматом марихуаны за 1800 гривен

Спрос на продукты домашнего обихода, которые способны улучшить атмосферу в доме, растет. Loewe решили воспользоваться такой тенденцией и удивили новым мылом с ароматом марихуаны.

Бренд представил коллекцию мыла для рук в 2 форматах: в жидком варианте и для всего тела в твердом виде. Кроме марихуаны, серия включает еще ароматы орегано и лакрицы. В частности, на сайте Loewe Perfumes производители отметили, что не использовали настоящие листья каннабиса, чтобы создать запах марихуаны. По словам представителей Loewe, они брали за основу синтетические вещества.

На создание линейки мыла креативного директора бренда Loewe Джонатан Андерсон вдохновили банные процедуры жителей Древней Греции.

Твердое мыло будет стоить 55 долларов (около 1500 гривен), а жидкое – 68 долларов (около 1800 гривен). Его можно будет приобрести на официальном сайте Loewe.

Реакция поклонников

"Отлично, мои руки, наконец, будут чувствовать себя лучше";

"Забудьте о Chanel 5, приближается Loewe 420";

"Оно мне нужно";

"Мне еще нужен такой же шампунь";

"Сначала любимые свечи, теперь любимое мыло".



Жидкое мыло с запахом марихуаны / Фото из инстаграма @jonathan.anderson

Твердое мыло от Loewe / Фото из инстаграма бренда

Напомним, что модный бренд Loewe стал успешным среди потребителей благодаря выработке духов и свечей, которые мгновенно раскупали.