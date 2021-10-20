"Мій улюблений запах у світі": Біллі Айліш анонсувала свій перший парфум – розкішні фото

Американська співачка та авторка пісень, лауреатка премії Греммі, улюблениця мільйонів, 19-річна Біллі Айліш анонсувала свій перший парфум Eilish, який надійде у продаж уже цієї осені. Зірка зазначила, що це буде її улюблений запах у світі.

Біллі Айліш поділилася подробицями про свій перший аромат на інстаграм-сторінці, де у неї понад 94 мільйони підписників. Співачка наголошує, що такий запах вона шукала роками.

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Біллі Айліш випускає свій дебютний аромат Eilish

Парфуми Eilish представлені у флаконі форми верхньої частини жіночого тулуба і половини обличчя. Біллі розповідала у своїх інтерв'ю, що все життя була одержима ароматами – від захоплення флаконами парфумів у дитинстві до колекціонування сотень ароматів під час подорожей по світу. Щоб створити свій дебютний парфум, дівчина була тісно залучена до кожного кроку процесу і мала повний творчий контроль – вона втілювала своє творче бачення, працювала над дизайном флакону, паковання та над рекламною кампанією, у якій сама знялася.

У своєму пості в інстаграмі Біллі Айліш написала: "Я в такому захваті, що нарешті поділюся з вами своїм дебютним ароматом "Eilish"! Ах! Це аромат, за яким я ганялася роками. Це мій улюблений запах у світі. Аромат завжди був такою величезною частиною мого життя та існування, скільки я себе пам'ятаю, я мріяла створити цей аромат і втілити в життя свої ідеї. Це була одна з найцікавіших речей, які я коли-небудь робила. Я не можу дочекатися, коли він стане твоїм скоро!".

Eilish – це чарівний Amber Gourmand (бурштиновий гурман), що приваблює теплим, затишним запахом, який дозволяє відчувати себе як вдома, де б ви не були. Аромат відкривається зацукрованими пелюстками, підкреслений соковитим мандарином і червоними ягодами. Серце аромату розкривається мйякими спеціями, насиченим какао та вершковою ваніллю. Парфум укріплений базовими нотами теплого мускусу, бобів тонка та глянсової деревини. Флакон натхненний улюбленими частинами тіла Біллі: грудьми, шиєю та ключицею. Він позолочений красивою бурштиновою бронзою.

Президент Parlux Ltd, Лорі Сінгер зазначив: "Біллі Айліш – унікальний талант і голос покоління. У всьому, що вона робить, вона має унікальне, непорушне та автентичне бачення. Партнерство з Біллі було природним для Parlux, тому що ми можемо реалізувати її бачення як ніхто інакше, і ми були однаково раді бути разом у цій подорожі".

Аромат з'явиться у продажі в листопаді 2021 насамперед на офіційному сайті BillieEilishFragrances.com. Він коштуватиме 68 доларів. Додамо, що парфуми Eilish будуть веганськими, виготовлені без жорстокості, а – з чистих інгредієнтів.

Реакція шанувальників

"Я кричу від захвату";

"Ангельське обличчя";

"Не можу дочекатися";

"Ти просто вбиваєш нас. О мій Боже! Це дуже красиво";

"Ми так і знали це";

"У мене відібрало мову. Вау!".



Флакон парфумів Eilish / Фото з інстаграму @billieeilishfragrances



Біллі Айліш у рекламній кампанії власного аромату / Фото з інстаграму @billieeilishfragrances



Якими будуть парфуми Біллі Айліш / Фото з інстаграму співачки

