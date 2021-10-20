"Мой самый любимый запах в мире": Билли Айлиш анонсировала свой первый парфюм – роскошные фото

Американская певица и автор песен, лауреат премии Грэмми, любимица миллионов, 19-летняя Билли Айлиш анонсировала свой первый парфюм Eilish, который поступит в продажу уже этой осенью. Звезда отметила, что это будет ее самый любимый запах в мире.

Билли Айлиш поделилась подробностями о своем первом аромате на инстаграм-странице, где у нее более 94 миллиона подписчиков. Певица отмечает, что такой запах она искала годами.

Вам будет интересно Вкусный бальзам для губ: Glossier удивил бьюти-новинкой с ароматом печенья – фото

Билли Айлиш выпускает свой дебютный аромат Eilish

Духи Eilish представлены во флаконе формы верхней части женского тела и половины лица. Билли рассказывала в своих интервью, что всю жизнь была одержима ароматами – от восторга от флаконов духов в детстве до коллекционирования сотен ароматов во время путешествий по миру. Чтобы создать свой дебютный парфюм, девушка была тесно вовлечена в каждый шаг процесса и имела полный творческий контроль – она ​​воплощала свое творческое видение, работала над дизайном флакона упаковки и над рекламной кампанией, в которой сама снялась.

В своем посте в инстаграме Билли Айлиш написала: "Я в таком восторге, что наконец поделюсь с вами своим дебютным ароматом "Eilish"! Ах! Это аромат, за которым я гонялась годами. Это мой любимый запах в мире. Аромат всегда был такой огромной частью моей жизни и существования, сколько я себя помню, я мечтала создать этот аромат и воплотить в жизнь свои идеи. Это была одна из самых интересных вещей, которые я когда-либо делала. Я не могу дождаться, когда он станет твоим скоро!".

Eilish – это волшебный Amber Gourmand (янтарный гурман), что привлекает теплым, уютным запахом, который позволяет чувствовать себя как дома, где бы вы ни были. Аромат открывается засахаренными лепестками, подчеркнутый сочным мандарином и красными ягодами. Сердце аромата раскрывается мягкими специями, насыщенным какао и сливочной ванилью. Парфюм укреплен базовыми нотами теплого мускуса, бобов тонка и глянцевой древесины. Флакон вдохновлен любимыми частями тела Билли: грудью, шеей и ключицей. Он позолоченный красивой янтарной бронзой.

Президент Parlux Ltd, Лори Сингер отметил: "Билли Айлиш – уникальный талант и голос поколения. Во всем, как она делает, она имеет уникальное, незыблемое и аутентичное видение. Партнерство с Билли было естественным для Parlux, потому что мы можем воплотить ее видение как никто иначе, и мы были одинаково рады быть вместе в этом путешествии".

Аромат появится в продаже в ноябре 2021 года прежде всего на официальном сайте BillieEilishFragrances.com. Он будет стоить 68 долларов. Добавим, что духи Eilish будут веганскими, изготовленные без жестокости, а – с чистых ингредиентов.

Реакция поклонников

"Я кричу от восторга";

"Ангельское лицо";

"Не могу дождаться";

"Ты просто убиваешь нас. В Боже мой! Это очень красиво";

"Мы так и знали это";

"У меня пропал дар речи. Вау!".



Флакон духов Eilish / Фото с инстаграма @billieeilishfragrances



Билли Айлиш в рекламной кампании собственного аромата / Фото с инстаграма @billieeilishfragrances



Какими будут духи Билли Айлиш / Фото с инстаграма певицы

