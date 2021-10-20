Glossier додав новий аромат до своїх бальзамів для губ Balm Dotcom. Продукт отримав назву Cookie Butter, яка дослівно перекладається "Масло з печива".

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Glossier представив бальзам для губ з ароматом печива

Новинка з лінійки Balm Dotcom доступна в лімітованому обсязі. Раніше Glossier вже випустив такі бальзами: Original, Mint, Rose, Coconut, Birthday, Cherry, Mango і Berry.

Cookie Butter – тінт із відтінком розтопленої карамелі, який надає губам теплого блиску. Бальзаму також притаманний оригінальний смак печива з корицею. У його складі є достатньо зволожувальних інгредієнтів, як-от: касторова олія, бджолиний віск і ланолін. Продукт має щільну воскову текстуру, що дозволяє йому залишатися на губах протягом дня.

Аби відсвяткувати вихід Cookie Butter б'юті-бренд також випустив лімітовану серію G Cookie Cutter. Її можна отримати безкоштовно, якщо зробити замовлення на суму понад 50 доларів, або придбати окремо за 5 доларів.

Balm Dotcom Cookie Butter уже доступний на сайті Glossier за ціною 12 доларів.

Реакція шанувальників

"Буде смачно!";

"Цікаво, чи тут буде вміст глютену";

"Ви постійно стаєте кращими";

"Виглядає, що запах буде неперевершеним, але щодо кольору я не впевнений";

"Ще ніколи нічого так швидко не купувала у своєму житті".



Новий бальзам для губ від Glossier / Фото з інстаграму бренда