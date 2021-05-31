Деякі зіркові б'юті-перевтілення надихають на зміни. Наприклад, Біллі Айліш, яка тривалий час не зраджувала зелено-чорному кольору волосся, пофарбувалася у платиновий "блонд" і продовжує дивувати шанувальників красивими, звабливими і жіночними образами. Особливої уваги заслуговує її ніжна фотосесія у відвертому образі для Vogue.

Пропонуємо згадати більше зіркових кардинальних фарбувань темного волосся у трендовий білявий. Адже, що б там не говорили, а колір волосся таки має значення.

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Всесвітній день білявок: зіркові б'юті-перевтілення

Щодо появи спеціально дня для привітання білявок існує й інша версія. Дехто вважає, що світловолосе свято з'явилося після виходу в прокат у 2001 році американської комедії "Блондинка в законі". Спочатку цей день прижився в Америці, а через 2 роки свято стало популярним і в інших країнах.

У будь-якому випадку "блонд" у 2021 на піку популярності. Проте, якщо ви наважуєтеся трансформувати свої темні локони у біляві, потрібно знати, що б'юті-перевтілення займе чимало часу, а згодом волоссю знадобиться ретельний догляд. Лише тоді пасма матимуть красивий вигляд, а їхній стан не погіршиться. Наприклад, на фарбування волосся колишньої брюнетки Селени Гомес колористи витратили аж 8 години. Якщо "блонд" не ваш натуральний колір, то з освітленням потрібно бути дуже обережними.

Окрім платинового "блонд" варто звернути увагу ще й на полуничний, карамельний, золотий, попелясті і медовий відтінки. Світле волосся завжди в моді, але варіацій технік фарбування чимало: нейтральний балаяж, основний контур, поєднання декількох тонів та інші. Тому вибирати є з чого.

Ніколь Кідман від природи рудоволоса, але вже тривалий час фарбується у білявку



Ніколь Кідман до і після фарбування / Фотоколаж Lifestyle 24

Кардинальне б'юті-перевтілення Селени Гомес



Селена Гомес до і після фарбування / Фотоколаж Lifestyle 24

Із різнокольорової бунтарки в ніжну білявку: трендові зміни іміджу Біллі Айліш



Біллі Айліш до і після фарбування / Фотоколаж Lifestyle 24

Вишукана Менді Мур тепер білявка



Менді Мур до і після фарбування / Фотоколаж Lifestyle 24

Зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс вибілила не лише волосся, але й брови



Мейсі Вільямс до і після фарбування / Фотоколаж Lifestyle 24

Джоді Комер, відома головною роллю у серіалі "Вбиваючи Єву", віддає перевагу "блонду"



Джоді Комер до і після фарбування / Фотоколаж Lifestyle 24

Неймовірна Марго Роббі також колись була брюнеткою



Марго Роббі до і після фарбування / Фотоколаж Lifestyle 24

Натуральний колір волосся Емми Робертс темно-русявий, але вона віддає перевагу білявим локонам



Емма Робертс до і після фарбування / Фотоколаж Lifestyle 24