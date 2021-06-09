Модна і зваблива укладка на літо 2021: ідея Барбари Палвін

Завдяки трендсеттерам в індустрії краси з'являються неочікувані тренди. Цього разу угорська модель Барбара Палвін показала, як можна стильно і звабливо вкладати волосся влітку. Модну зачіску доволі просто і швидко повторити.

На своїй інстаграм-сторінці Барбара Палвін опублікувала вже декілька світлин, на яких заплела своє красиве волосся у 2 прості косички. Ідея для зачіски нагадує б'юті-образ Брітні Спірс в одному з її старих музичних кліпів.

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Стильна укладка на літо 2021

Симетричні косички Барбари Палвін – це водночас мила, зваблива і модна зачіска, якою можна доповнити як пляжний образ із купальником, так і зробити їх для особливої вечірки і вдягнути літню сукню. Перевагою укладки також є й те, що її легко повторити і зручно з нею ходити протягом всього дня чи вечора.

Барбару називають однією із найчарівніших "ангелів" Victoria's Secret. Тому з такою зачіскою і навіть без макіяжу модель мала звабливий вигляд. Завдяки морській воді її волосся ідеально тримало форму у добре зафіксованих косичках. Якщо ви захочете заплести косички як у відомої красуні, то можете скористатися соляним і текстурувальним спреєм.

Для створення модної зачіски достатньо нанести трішки стайлінгового мусу або крему перед початком плетіння. Згодом переходіть до головного процесу і заплітайте косички класичним способом. Через декілька годин ви зможете розпустити волосся, скуйовдити його пальцями та отримати легкі недбалі хвилі.

Дивіться, як правильно заплітати косу:

якщо на вас чекає переліт, то на цей час заплітайте тугі косички, щоб потім мати стильні локони. Також косички можна робити перед виходом на пляж, щоб зберегти пасма від "вигорання" під літнім сонцем.