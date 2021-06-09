За допомогою правильно підібраного чубчика можна не лише підкреслити переваги обличчя, але й додати стилю родзинки. Серед найбільш стильних чубчиків цього літа виділяють 5 найкращих варіантів.

До теми: Модні зачіски на літо 2021, які легко повторити самостійно: відеоуроки

Наймодніші чубчики 2021

Безсмертний французький шик

Чубчик у стилі модних недбалих зачісок француженок ще довго залишатиметься в тренді. Він додає образу легкості, грайливості і жіночності. Для створення такого чубчика важливо мати густе волосся. Адже на рідких пасмах стрижка не матиме настільний ефектного вигляду.

Вишуканий чубчик-шторка

Особливість косого чубчика-шторки в тому, що він може кардинально змінювати образ, якщо його вкладати по-різному. Спробуйте носити чубчик як прямим, так і закрученим. Ідея для оновлення іміджу підійде власницям будь-якого типу волосся.

Зухвала асиметрія

Асиметричний чубчик відрізняється від косої варіації тим, що з одного краю він більш подовжений. Такий нехитрий акцент додає образу зухвалості та невимушеного вигляду. З асиметричним чубчиком не варто робити елегантні гладкі зачіски. Адже тут головна фішка – легкий безлад на волоссі.

Прямий чубчик

Рівний прямий чубчик називають вишуканою класикою, яка завжди буде в моді. Якщо ви прихильниця благородного автократичного стилю, то урізноманітніть свої довгі локони або трендовий боб саме таким чубчиком.

Назад до дитячого стилю

До літнього параду трендових чубчиків доєднався милий варіант, який змушує відчувати ностальгію за безтурботними дитячими буднями. Такий чубчик повинен достатньо відкривати чоло. Для максимальної ефектності поєднуйте його з короткими стрижками: боб, піксі та маллет.