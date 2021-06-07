Якщо ви не прихильниця магазинних косметичних засобів для боротьби з випадінням волосся, то існують й альтернативні методи. Детальніше про це розповів лікар-трихолог, фахівець у галузі народної медицини Арсеній Попов.

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Як зупинити випадіння волосся народними методами

2 рази на тиждень мийте волосся відваром з квітів календули і корені лопуха. Для приготування корисної рідини вам знадобиться 1 літр води, 10 грамів календули і 20 грамів лопуха. Аби отримати кращий результат, додайте у відвар 15 грамів шишок хмелю.

Якщо не боїтеся специфічного запаху, то втирайте в шкіру голови цибулевий сік з коньяком і відваром коренів реп’яха. Змішайте коньяк, цибулевий сік і відвар коренів будяків у пропорції 1:2:6.

Полощіть волосся такою сумішшю: екстракт кропиви, лісового горіха, хмелю і чистотілу в рівних пропорціях розведіть зі сумішшю олій по 10 грамів – реп'яховою, трояндовою, обліпиховою, евкаліптовою і з 5 грамами квіткового пилку.

2 або 3 рази на тиждень перед сном втирайте в шкіру голови настій червоного перцю, обгортайте голову харчовою плівкою або беріть шапочку і лягайте спати, а зранку ретельно вимийте волосся. Настоянка червоного перцю стимулює приплив крові. Аби її приготувати, 1 частину перцю залийте 100 грамами 70-градусного спирту, настоюйте 6 – 7 днів, а потім перед використанням розводьте в кип'яченій воді необхідну кількість рідини.

Ще один рецепт проти випадіння волосся: змішайте 1 яйце, 2 столові ложки касторової олії, 1 чайну ложку яблучного оцту і 1 чайну ложку гліцерину. Суміш потрібно добре збити, а потім втерти в корені волосся. Накрийте голову теплим махровим рушником, потримайте трішки над парою і змийте залишки інгредієнтів.

Двічі на тиждень стирайте в шкіру голови маску з алое. Для цього зріжте листя алое знизу і посередині, промийте їх кип'яченою водою, висушіть, загорніть в папір і покладіть в холодильник на 12 діб. Після цього викиньте почорніле листя, а "здорове" подрібніть і вичавіть з нього сік через марлю.

Нагадаємо, що волосся може надмірно випадати через різні причини, тому інколи жодні б'юті-хитрощі не допоможуть впоратися з проблемою. У такому випадку потрібно терміново звернутися до досвідченого дерматолога або трихолога.

Поради, які допоможуть уникнути випадіння волосся