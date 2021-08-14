Среди модных челок много вариаций: длинная, короткая, плотная микрочелка или в стиле 70-х. Также стоит обратить внимание на французскую челку, как у Violette Fr и Жанны Дамас. Ведь смены имиджа всегда идут на пользу.
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