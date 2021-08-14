Челка стала главным трендом 2021 в индустрии красоты. С помощью такого симпатичного акцента можно удачно освежить стрижку любой длины. Вы можете легко обновить боб или даже пикси. Таким образом образ сразу станет более интересным и стильным. Поэтому вдохновитесь невероятными примерами знаменитых модниц из инстаграма и смело решайтесь на бьюти-перевоплощения.