Этой весной и летом тренд на яркие оттенки помад. С помощью красивого и модного макияжа губ можно добавить своему образу особый шарм.
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5 трендовых оттенков помады
Между розовым и красным: арбузный фреш, чтобы освежить цвет лица и придать образу игривости
Можно обойтись и без макияжа глаз: оттенок мадженты на губах
Теплый и светлый красный для эффекта "зацелованных" губ
Румяный персиковый для тех, кто устал от розово-красной гаммы
Бледный лиловый понравится поклонницам деликатного и природного мейкапа