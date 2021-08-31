Модні стрижки для осені 2021: трендові ідеї, які ви захочете повторити

Осінній сезон дивує модою на радикальні гібриди каскаду і маллета, оновлену стрижку Рейчел зі серіалу "Друзі" і культовий чубчик Фосетт зі 70-х. Трендові осінні стрижки такі різноманітні та стильні, що ви захочете повторити їх на своєму волоссі якомога швидше.

Новий сезон варто починати зі змін. Нове дихання вашому іміджу із легкістю надасть модна осіння стрижка. Надихайтеся актуальними ідеями.

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Наймодніші стрижки, які ви захочете повторити цієї осені

Рваний чубчик

Аби чубчик мав модний вигляд, важливо зробити його широким і хвилястим, дозволити спадати на очі та трішки вкоротити ближче до центру. Цієї осені актуальним буде чубчик з нерівним зрізом у стилі рок-н-ролу часів 1970-х, який зберіг настрій бунтарства. Доповніть зачіску прямими або ледь хвилястими пасмами.



Стильний чубчик / Фото з інстаграму Надін Леопольд

Міксі

Маллет і піксі, які були на піку популярності у 2021, поєднали. Трендова стрижка виглядає так: короткі вишукані пасма спереду і трішки додаткової довжини ззаду, щоб красиво обрамляти обличчя. Стрижку сміливо доповнюйте рівним коротким або недбалим хвилястим чубчиком.



Кілька стилів в одній стрижці / Фото з інстаграму Урсули Корберо

Гарсон

Тут вся увага прикута до ультракороткої довжини, адже стрижка гарсон пішла від французького слова "хлопчик". Проте це не заважає зачісці перетворювати будь-яку жінку на тендітну і витончену леді. Чудовими прикладами слугують Шарліз Терон, Крістен Стюарт та навіть акторки з 1920-х, які першими наважилися коротко підрізати довжину свого волосся.



Гарсон для оновлення іміджу / Фото з інстаграму Chanel

Вдосконалена стрижка Рейчел

Стрижка Рейчел пережила 2 хвилю популярності. Проте варто звернути увагу у на оновлений аналог: плавні шари каскадного бобу, які самостійно створюють текстуру. Стрижка підійде навіть тонкому і нефарбованому волоссю.



Нова зачіска для осені / Фото з інстаграму Кайі Гербер

Прихований каскад

Ця варіація модної в нульові стрижки не вимагає багато часу на вкладання. Секрет краси і зручності прихованого каскаду в "невидимих" шарах, які починаються від підборіддя і поетапно знижуються по всій довжині та додають волоссю об’єму з середини. Майстри замінили таким трюком різкі прямі зрізи. "Невидимі" шари також надають шевелюрі ефекту рухомості, вдало обрамляють обличчя, акцентуючи увагу на вилицях.



Цікавий каскад / Фото з інстаграму @sukiwaterhouse​

"Шторки" із 1970-х

Спочатку яскраву зачіску Фарри Фосетт на свій лад інтерпретувала Мадонна, а тепер завдяки тіктокерам вона знову стала популярною в оновленому варіанті. Стрижка передбачає створення об'єму в ділянці чубчика, фірмову укладку від обличчя, яка утворює улюблені "hair-шторки" модниць-парижанок. Аби хвиля мала більш стильний вигляд, зробіть її трішки недбалою, що також "пом’якшить" стрижку.



Модна стрижка на осінь / Фото з інстаграму @charliwrenn

Шеггі

Модна осіння стрижка є міксом маллета і вовчої зачіски. Майлі Сайрус продемонструвала сучасний варіант шеггі. Також можна стилізувати плавний зріз біля обличчя текстурованими і пухнастими кучерями або більш ніжними хвилями. Зокрема, така стрижка забезпечує неперевершений об'єм у будь-якій укладці.