Батько Селени Рікардо Гомес за своїм походженням мексиканець. Відома красуня пишається своїми коренями, тому вирішила, що відобразити це у творчості буде вдалим рішенням. Окрім ідеальної іспанської, у кліпі на пісню "999" Селена Гомес продемонструвала ефектні б'юті-перевтілення.

Вам буде цікаво: Який колір цього разу: 11 відтінків волосся осені 2021 – головні тренди для фарбування

Селена Гомес показала себе з різнокольоровим волоссям в новому кліпі

Засновниця б'юті-бренда Rare Beauty, яка раніше здивувала фарбуванням своїх темних локонів у платиновий "блонд" в стилі Мерилін Монро, цього разу експериментувала з перуками різних стилів та кольорів.

За сценарієм відеоролика Селена закохана в музиканта, якому хоче зізнатися у своїх почуттях. Спочатку вона з'являється в пухнастій перуці фіолетового кольору, яка виконана в техніці омбре. При цьому стилісти зі зачісок залишили темні коріння співачки, які імітують її природний колір волосся. Б'юті-образ зірки доповнили рожеві губи і ніжно-рожевий рум'янець, а також фіолетова сукня.



Селена Гомес із фіолетовим волоссям / Скріншот із відеокліпу співачки

Згодом фіолетову перуку Селена змінила на довгі прямі пасма холодно-блакитного кольору, залишивши темне коріння. Макіяж губ у співачки також став іншим: замість рожевої помади – нюдова. Фігуру відомої красуні підкреслила довга лаймова сукня з оголеними плечима і ключицею.



Селена Гомес із блакитним волоссям / Скріншот із відеокліпу співачки

Опісля Селена Гомес приміряла сміливу вкорочену перуку в неоновому жовтому кольорі. Дівчина доповнила зачіску яскравою підводкою, виділивши верхні та нижні лінії росту вій. Мейк-ап очей співачки виконали у стилі Dior, а губи прикрасив нейтральний блиск. Стилісти довершили образ сукнею кольору фуксії.



Селена Гомес із жовтим волоссям / Фото з інстаграму Меліси Мардік

Відомо, що над макіяжем Селени Гомес для музичного кліпу "999" працювала зіркова візажистка Меліса Мардік. Перуки стилізувала майстриня зачісок Марісса Маріно. Зокрема, романтичні образи співачки довершував манікюр із лаком різних відтінків на нігтях, який створив авторитетний нейл-майстер Том Бачік.



Манікюр Селени Гомес / Фото з інстаграму Тома Бачіка



Стильний дизайн нігтів / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Дивіться повністю музичний кліп Селени Гомес і Каміло на пісню "999":

Реакція шанувальників