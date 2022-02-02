Liquid hair – "рідке" волосся, яке має сяяти та виблискувати, немов поверхня води. Саме звідси й пішла назва цієї зачіски.
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Новий тренд liquid hair
Свого часу ефектність зачіски "рідкого" волосся демонструвала не лише Наомі Кемпбелл, але й Кім Кардашян. На довгих пасмах liquid hair виглядає ще ефектніше.
Кім Кардашян на Met Gala / Фото Getty Images
Тепер liquid hair стало новим трендом у косметології. Образи з цією зачіскою створюють на модних показах:
- На показі Chanel у Парижі моделі розпускали пряме й сяюче волосся з центральним поділом.
Liquid hair на показі Chanel / Фото Getty Images
- Liquid hair демонстрували на показі Mark Fast.
Модель на показі Mark Fast / Фото з інстаграму
- А також спільному показі Versace та Fendi. Тоді подіум підкорювали Наомі Кемпбелл та Джіджі Хадід.
Наомі Кемпбелл на показі Versace та Fendi / Фото Vogue
Джіджі Хадід на показі Versace та Fendi / Фото Vogue
Стиліст Мішель Томпсон прокоментував повернення культової зачіски 90-х.
За період пандемії ми віддавали перевагу легким недбалим укладкам на зразок beach waves або навіть повній їх відсутності, тому що проводили більшу частину свого часу вдома. Тепер людям знову хочеться взяти в руки інструменти для завивки або випрямлення волосся, нарядитись і вирушити підкорювати світ,
– поділився він.
Як добитись ефекту liquid hair
- Для того, щоб ваша зачіска й справді мала вигляд морської гладі, слід звернути увагу на стан волосся. Воно має бути здоровим та доглянутим.
- В іншому ж разі можна скористатися живильною маскою чи ламелярною водою, що робить пасма більш сяючими. Бездоганно вирівняти пасма допоможе випрамляч, але слід не забувати про термозахист.