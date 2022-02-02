Liquid hair – "рідке" волосся, яке має сяяти та виблискувати, немов поверхня води. Саме звідси й пішла назва цієї зачіски.

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Новий тренд liquid hair

Свого часу ефектність зачіски "рідкого" волосся демонструвала не лише Наомі Кемпбелл, але й Кім Кардашян. На довгих пасмах liquid hair виглядає ще ефектніше.



Кім Кардашян на Met Gala / Фото Getty Images

Тепер liquid hair стало новим трендом у косметології. Образи з цією зачіскою створюють на модних показах:

На показі Chanel у Парижі моделі розпускали пряме й сяюче волосся з центральним поділом.



Liquid hair на показі Chanel / Фото Getty Images

Liquid hair демонстрували на показі Mark Fast.



Модель на показі Mark Fast / Фото з інстаграму

А також спільному показі Versace та Fendi. Тоді подіум підкорювали Наомі Кемпбелл та Джіджі Хадід.



Наомі Кемпбелл на показі Versace та Fendi / Фото Vogue



Джіджі Хадід на показі Versace та Fendi / Фото Vogue

Стиліст Мішель Томпсон прокоментував повернення культової зачіски 90-х.

За період пандемії ми віддавали перевагу легким недбалим укладкам на зразок beach waves або навіть повній їх відсутності, тому що проводили більшу частину свого часу вдома. Тепер людям знову хочеться взяти в руки інструменти для завивки або випрямлення волосся, нарядитись і вирушити підкорювати світ,

– поділився він.

Як добитись ефекту liquid hair