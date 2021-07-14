Із лавандовим макіяжем можна мати по-справжньому чарівний вигляд. Беручи до уваги тренди мейк-апу літа 2021, слід вибрати той, який підійде вашому стилю та вдало підкреслюватиме природну красу. Надихайтеся прикладами, на які варто орієнтуватися цього літа.

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Модний лавандовий макіяж на літо 2021

Акцент на очі

Макіяж личитиме кожній красуні та матиме доречний вигляд у будь-якій ситуації. Коли ви вирішуєте зробити акцент на очах, то потрібно вибирати для денного образу соло-макіяж з матовими тінями, кольоровими стрілкам або з пастельною підводкою для контуру кутиків очей. Для вечірнього мейк-апу достатньо додати глянцю або дрібного глітера, щоб створити яскраві smoky або cat eyes.

Тіні лише на кутиках очей

Модний б'юті-трюк часто використовують в образах зірок авторитетні візажисти. У такому макіяжі одночасно поєдналися 3 літні тренди: мінімалізм, акцент на внутрішніх кутиках очей і мода на лавандовий відтінок. Мейк-ап можна доповнювати стрілками або стразами. Проте найважливіше – ретельно розтушувати потрібний ліловий тон пухнастим пензлем.

Креативні стрілки

Влітку не потрібно чекати особливої нагоди, щоб створити незвичні стрілки на повіках, використати кремові текстури чи графічні малюнки. Аби створити оригінальну трендову стрілку з квітів, вам знадобиться 1 або кілька кольорових лайнерів. Такий образ ви та ваші друзі запам'ятаєте надовго.

Пастельні акценти

Елементарних навичок у макіяжі та 1 лавандового відтінку тіней чи лайнера буде достатньо, щоб зробити трендовий пастельний мейк-ап. Б'юті-тенденція стала фаворитом серед зіркових візажистів.

Яскраве поєднання

Для комбінованого макіяжу очей потрібно поєднати 2 контрастних кольори: 1 для внутрішніх куточків очей і половини верхньої повіки, а інший – для другої частини верхньої повіки і розтушування по нижній. Особливо ефектний вигляд матиме мікс лавандового з неоновим помаранчевим і електричним синім. При цьому вії можна не фарбувати. Достатньо лише акуратно вкласти брови і нанести природний відтінок на губи, аби отримати ефектний результат.

Всі відтінки лаванди

Мультиколорінг – ще один популярний б'юті-тренд літа 2021. Спробуйте поєднати кілька пігментів в одному макіяжі. Наприклад: лавандовий, бузковий, фіалковий, пурпурний. Також можна експериментувати з матовими і глянцевими текстурами. Результат слід закріпити модною кольоровою тушшю для вій.

Додаткові прикраси

Макіяж можна доповнити нестандартним декором, якщо ви прихильниця екстравагантних образів. Зверніть увагу на штампи у формі цяток і зірочок, тимчасові татуювання, перли, стрази та блискітки. Розставляйте прикраси акуратно послідовно або в хаотичному порядку. У будь-якому випадку результат вийде ефектним.