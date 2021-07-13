Якщо вам важко визначити, яким кольором з палетки тіней робити макіяж очей, то варто поєднати одразу 2. Це можуть бути як схожі відтінки, так і контрастні яскраві мікси. Саме такий ефектний мейк-ап допоможе стати королевою будь-якої літньої вечірки. Адже ваш зовнішній вигляд повинен бути не лише красивим, але й трендовим.