Двоколірний макіяж неймовірно популярний в інстаграмі. Візажисти та трендсеттери діляться модними б'юті-ідеями в публікаціях з тегом "twotonedeyeshadow". Знімки надихають на створення мінімалістичних й оригінальних, креативних мейк-апів водночас.

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Макіяж у двох кольорах, щоб бути королевою вечірки

Неоновий вибух

Поєднання модних літніх кольорів

Рожевий лимонад, який надихає

Лаймовий макіяж для сміливих красунь

Мейк-ап для особливого святкування

Ефектний приклад б'юті-тренду

Лаконічно, але не менш ефектно

Ретельне розтушування – запорука красивого макіяжу в 2 відтінках

Мерехтливий мікс

Комбінація кольорів, яка підійде для будь-якого літнього образу