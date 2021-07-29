Главным трендом показов весна – лето были ногти бежевого оттенка. Также особенно популярный в этом сезоне зеленый цвет не только в одежде или маникюре, но и в педикюре. В частности, поклонницы усовершенствованной классики смело могут повторять педикюр в синих и черных оттенках. Кроме перечисленных, для модного педикюра на лето есть еще немало идей, которые вы захотите повторить.

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5 стильных и небанальных идей для педикюра

Лаконичный серый, чтобы идеально подчеркнуть загар

Для тех, кто не любит яркие цвета: женственный карамельный

Самый стильный оттенок 2021 года – приглушенный синий

Универсальный черный для довершения любого образа

Обольстительный нюд вместо классического френча