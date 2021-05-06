Моноброва і троянди у волоссі: як повторити мексиканський б'юті-образ Насті Каменських

4 травня українська популярна співачка Настя Каменських святкувала день народження. На наступний день зірка опублікувала неймовірні світлини на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 5 мільйонів підписників. Вона здивувала усіх своїм святковим образом у стилі мексиканської художниці Фріди Кало: макіяж, зачіска, манікюр, вбрання.

Фріда Кало найбільш відома автопортретами. На її картинах можна детально розгледіти обличчя художниці: моноброва, чорні локони, акуратно зібрані ззаду, пухкі губи та недовгі вусика. Настя Каменських повторила для свого дня народження саме такий колоритний б'юті-образ.

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Настя Каменських в образі мексиканської художниці Фріди Кало

34-річна Настя Каменських влаштувала святкову вечірку в мексиканському стилі, а сама з'явилася в яскравому образі художниці Фріди Кало. Над б'юті-образом знаменитості працювала Юлія Ніколаєнко, майстер із макіяжу та зачісок, гример 9, 10, 11 сезонів проєктів "Холостяк" і 1 сезону "Холостячка". Макіяж із характерними імітованими зрослими бровами, які були у Фріди, вразив усіх друзів і шанувальників співачки. Моноброва стала головним акцентом яскравого мейк-апу.

Для макіяжу губ Насті візажистка обрала помаду персикового відтінку, а контур обвела олівцем відповідного кольору та вдало розтушувала межі. Погляд зірки став виразнішим завдяки smoky eyes у коричневих відтінках. Зокрема, на повіках відомої виконавиці можна побачити темно-коричневі короткі "котячі" стрілки, напрямлені вгору.

Щодо зачіски, то темні розкішні локони hair-стилістка співачки акуратно зібрала високо ззаду голови, сформувавши із них масивні коси. Прикрасою укладки стала композиція з червоних і рожевих троянд, які додали особливої ефектності тематичному б'юті-образу.

Для манікюру Настя Каменських вибрала однотонне глянсове покриття кольору гнилої вишні. Недовгі нігті форми заокругленого квадрата, на яких мерехтів насичений лак, довершили мексиканський образ української зірки.

Реакція шанувальників на б'юті-образ Насті Каменських

"Сальма, ти? Боже! Яка красива", – написала у коментарях до публікації Леся Нікітюк;

"З днем народження, красуне", – додала Джамала;

"Ой я подумала Сальма Хаєк";

"Моноброва – це сильно";

"Неймовірна";

"Настю, ти така красива, тобі так пасує цей образ";

"Вау! Оце лук";

"На обкладинку журналу! Божевільно красива".

"Настю, ви бестія";

"Найкраща копія Фріди".

Макіяж, зачіску і манікюр Насті Каменських можна повторити самостійно. Така ідея допоможе створити колоритний і звабливий б’юті-образ для особливої події чи тематичної вечірки.

Дивіться, як зробити макіяж і зачіску у стилі Фріди Кало: