Палитра синего цвета достаточно богата уникальными тонами: сапфировый, ультрамариновый, лазурный, васильковый, электрик и другие. Синие оттенки красиво сочетаются с нюдовыми и белыми лаками. Мастера маникюра также предлагают попробовать однотонное глянцевое и матовое покрытие, которые можно дополнить различными вариантами дизайна: рисунками, узорами, блестками, стразами и камнями.

Узнайте: Как снять гель-лак в домашних условиях и остаться с ногтями: необходимые лайфхаки

Маникюр в синих оттенках: модные идеи

Увлекательная геометрия

Стильный минимализм

Волнующее море

двойной френч

Васильковый рай

Маникюр наполовину

Синий дым

Седьмое небо

Много стильных точек

Яркий френч

 