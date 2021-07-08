Палитра синего цвета достаточно богата уникальными тонами: сапфировый, ультрамариновый, лазурный, васильковый, электрик и другие. Синие оттенки красиво сочетаются с нюдовыми и белыми лаками. Мастера маникюра также предлагают попробовать однотонное глянцевое и матовое покрытие, которые можно дополнить различными вариантами дизайна: рисунками, узорами, блестками, стразами и камнями.
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Маникюр в синих оттенках: модные идеи
Увлекательная геометрия
Стильный минимализм
Волнующее море
двойной френч
Васильковый рай
Маникюр наполовину
Синий дым
Седьмое небо
Много стильных точек
Яркий френч