Маникюр в синих оттенках всегда имеет свежий и стильный вид. В частности, такой нейл-дизайн можно бесконечно совершенствовать и добавлять ему особого шарма. Он может напоминать как морские глубины, так и безграничное небо, может быть нежным и элегантным или ярким и экстравагантным. Маникюр в синих тонах является одним из главных нейл-трендов лета 2021.