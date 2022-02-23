В інтерв'ю Кортні Кокс розповіла, що тривалий час була залежна від ін’єкцій ботоксу та філерів. Таким чином акторка намагалася боротися з віковими змінами і не розуміла, який вигляд має насправді.

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Кортні Кокс зізналася у залежності від ін'єкцій краси

Зірка серіалу "Друзі" намагалася зберегти молодість за допомогою косметологічних процедур.

Я роками намагалася зберегти свою молодість. Це почалося з того моменту, коли мені вперше сказали, що моє обличчя почало змінюватися через вік. Я не розуміла, що я, чорт забирай, маю дивний вигляд через ці ін’єкції. Був час, коли я казала собі: Треба зупинитися. Це просто безумство,

– розповіла Кортні.



Кортні з "Друзів" зловживала ін'єкціями ботоксу і філерами / Фото з інстаграму акторки

Згодом знаменита акторка зробила ще більш сміливий крок – пластичні операції. Відтак хірургічні втручання призвели до того, що Кортні Кокс було важко впізнати. Її зовнішність активно критикували шанувальники, а також жінці почали відмовляти в ролях.

57-річна прихильниця "уколів краси" пояснила, що зараз вона більше не користується послугами косметології. Натомість зірка виділяє багато часу на застосування доглядової косметики і почуває себе прекрасно.

Я почуваюся молодою. Маю багато друзів за тридцять. Мене не турбує різниця у віці – доки я не починаю надто багато думати про це, ми одного віку,

– зізналася Кортні Кокс.



Кортні Кокс розповіла про зроблені б'юті-маніпуляції / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, що через невдалу б'юті-процедуру також постраждала модель Лінда Євангеліста. Вона показала наслідки косметологічних маніпуляцій. Вона зробила процедуру CoolSculpting, яка дозволяє позбавитись локальних жирових відкладень за допомогою впливу низьких температур. Після цього Лінда почала помічати опуклості на підборідді, стегнах та в області грудей та пахв. Ті ділянки, які вона хотіла зменшити, раптово збільшилися, а потім й оніміли. Згодом моделі поставили діагноз парадоксальна жирова гіперплазія і сказали, що жодні дієти та вправи ніколи не виправлять ситуацію. Нещодавно Лінда Євангеліста показала змінене після пластики обличчя і додала: "Я більше не можу так жити".