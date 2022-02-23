В интервью Кортни Кокс рассказала, что длительное время была зависима от инъекций ботокса и филлеров. Таким образом актриса пыталась бороться с возрастными изменениями и не понимала, как выглядит на самом деле.

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Кортни Кокс призналась в зависимости от инъекций красоты

Звезда сериала "Друзья" пыталась сохранить молодость с помощью косметологических процедур.

Я годами старалась сохранить свою молодость. Это началось с того момента, когда мне впервые сказали, что мое лицо начало меняться из-за возраста. Я не понимала, что у меня, черт побери, странный вид из-за этих инъекций. Было время, когда я говорила себе: надо остановиться. Это просто безумие,

– рассказала Кортни.



Кортни из "Друзей" злоупотребляла инъекциями ботокса и филерами / Фото из инстаграма актрисы

Впоследствии знаменитая актриса сделала еще более смелый шаг – пластические операции. Поэтому хирургические вмешательства привели к тому, что Кортни Кокс было трудно узнать. Ее внешность активно критиковали поклонники, а также женщине начали отказывать в ролях.

57-летняя поклонница "уколов красоты" пояснила, что сейчас она больше не пользуется услугами косметологии. Зато звезда выделяет много времени на применение уходовой косметики и чувствует себя прекрасно.

Я чувствую себя молодой. Имею много друзей за тридцать. Меня не беспокоит разница в возрасте –пока я не начинаю слишком много думать об этом, мы одного возраста,

– призналась Кортни Кокс.



Кортни Кокс рассказала о сделанных бьюти-манипуляциях / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, что из-за неудачной бьюти-процедуры также пострадала модель Линда Евангелиста. Она показала последствия косметологических манипуляций. Она сделала процедуру CoolSculpting, которая позволяет избавиться от локальных жировых отложений с помощью воздействия низких температур. После этого Линда начала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в области груди и подмышек. Те участки, которые она хотела уменьшить, внезапно увеличились, а потом и онемели. Впоследствии модели поставили диагноз парадоксальная жировая гиперплазия и сказали, что никакие диеты и упражнения никогда не исправят ситуацию. Недавно Линда Евангелиста показала измененное после пластики лицо и добавила: "Я больше не могу так жить".