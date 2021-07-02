Настя Каменських – про стандарти і секрети жіночої краси, улюблені б’юті-ритуали: важливі поради

Відома українська співачка та просто красуня, Настя Каменських черговий раз вразила бездоганним зовнішнім виглядом у новій колоритній мексиканській фотосесії. Зірка має чимало б'юті-секретів, які допомагають їй завжди залишатися красивою. Нарешті вона поділилася ними зі своїми шанувальниками.

Настя Каменських переконана, що кожна жінка повинна зберігати гармонію в собі, дбати про своє здоров'я, і тоді вона відчуватиме себе красивою. Співачка поділилася важливими порадами і своєю думкою щодо жіночої краси.

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Настя Каменських – про стандарти жіночої краси, улюблені б'юті-ритуали, правила чистої шкіри

У зіркової красуні немає стандартів жіночої краси. Проте для неї головним є правило – подобатися собі і бути в комфортних для себе вазі та стані. Вона також бажає й іншим цього. "Я щиро кайфую від емоцій, коли ти бачиш в дзеркалі результат активних тренувань. Коли тобі подобається, як виглядає твоє тіло, є відчуття легкості. Це мотивує займатися надалі", – зазначила Настя Каменських.

Щодо улюблених б'юті-ритуалів, то співачка проводить лише перевірені. Вона зазначає, що це єдиний аспект її життя, у якому вона не експериментує.

Вдало підібраний догляд і косметика – це запорука краси на довгі роки. Я продовжую використовувати косметику американського бренда, який популярний серед багатьох зірок Голлівуду,

– каже Настя Каменських.

Вона додає: "Змінюю лише засоби за текстурами, залежно від сезону. На літо я віддаю перевагу більш легким засобам, які допомагають шкірі дихати і не закупорюють пори. Часто роблю освіжаючі і живильні маски та особливу увагу приділяю волоссю. Влітку воно піддається негативному впливу сонячних променів. Тому у вільний від зйомок і концертів час зайвий раз їх не травмую укладками з термоприладами і феном. Сушу волосся природним чином. Та і влітку, мені здається, натуральні кучері виглядають достатньо ефектно".

Зокрема, українська зірка завжди отримує багато компліментів щодо її здорової, сяйливої і чистої шкіри. Настя розсекретила свої правила: "Хороше здорове харчування, водний баланс, повноцінний сон. Лягаю завжди в один і той самий час до 12 ночі. Якщо, звісно, немає пізніх зйомок. Вже, дотримуючись цих елементарних правил, можна значно покращити стан своєї шкіри і не тільки. А далі гарно підібраний догляд і зволоження".