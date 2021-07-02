Настя Каменских – о стандартах и секретах женской красоты, любимых бьюти-ритуалах: важные советы

Известная украинская певица и просто красавица, Настя Каменских в очередной раз впечатлила безупречным внешним видом в новой колоритной мексиканской фотосессии. Звезда имеет немало бьюти-секретов, которые помогают ей всегда оставаться красивой. Наконец она поделилась ими со своими поклонниками.

Настя Каменских убеждена, что каждая женщина должна сохранять гармонию в себе, заботиться о своем здоровье, и тогда она будет чувствовать себя красивой. Певица поделилась важными советами и своим мнением относительно женской красоты.

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Настя Каменских – о стандартах женской красоты, любимых бьюти-ритуалах, правилах чистой кожи

У звездной красавицы нет стандартов женской красоты. Однако для нее главным является правило – нравиться себе и быть в комфортных для себя весе и состоянии. Она также желает и другим этого. "Я искренне кайфую от эмоций, когда ты видишь в зеркале результат активных тренировок. Когда тебе нравится, как выглядит твое тело, есть ощущение легкости. Это мотивирует заниматься дальше", – отметила Настя Каменских.

Что касается любимых бьюти-ритуалов, то певица проводит только проверенные. Она отмечает, что это единственный аспект ее жизни, в котором она не экспериментирует.

Удачно подобранный уход и косметика – это залог красоты на долгие годы. Я продолжаю использовать косметику американского бренда, который популярен среди многих звезд Голливуда,

– говорит Настя Каменских.

Она добавляет: "Меняю только средства по текстурам, в зависимости от сезона. На лето я предпочитаю более легкие средства, которые помогают коже дышать и не закупоривают поры. Часто делаю освежающие и питательные маски и особое внимание уделяю волосам. Летом они подвергаются негативному воздействию солнечных лучей. Поэтому в свободное от съемок и концертов время лишний раз их не травмирую укладками с термоприборами и феном. Сушу волосы естественным образом. Да и летом, мне кажется, натуральные кудри выглядят достаточно эффектно".

В частности, украинская звезда всегда получает много комплиментов относительно ее здоровой, сияющей и чистой кожи. Настя рассекретила свои правила: "Хорошее здоровое питание, водный баланс, полноценный сон. Ложусь всегда в одно и то же время до 12 ночи. Если, конечно, нет поздних съемок. Уже, следуя этим элементарным правилам, можно значительно улучшить состояние своей кожи и не только. А дальше хорошо подобранный уход и увлажнение".