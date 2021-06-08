Нова косметика від MAC натхненна прапорами ЛГБТК-спільнот. Адже світові бренди намагаються підтримати ЛГБТК-ком'юніті та прибічників, які щороку в червні відзначають місяць прайду: випускають капсульні колекції та б’юті-засоби у веселкових кольорах.
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MAC випустили підводку в 11 кольорах на честь місяця прайду
Нова колекція Pride and Joy Liquidlast Liner Vault від MAC символізує підтримку прайд-місяця. До б'юті-лінійки увійшли 11 кольорів підводки для очей. Чорний і коричневий відтінки відзначають темношкірих представників ЛГБТК+, водночас рожевий, світло-блакитний і білий представляють трансгендерний прапор.
Прайд – це про спільноту, і ця спільнота вже багато пережила. MAC святкує її представників із моменту заснування бренда. На честь цьогорічного прайду ми хотіли створити продукт, який оспівує мистецький і творчий внесок громади, відзначає інклюзивність,
– розповів старший віцепрезидент і глобальний креативний директор MAC Cosmetics Дрю Елліот.
Підводки Pride and Joy Liquidlast Liner Vault / Фото MAC Cosmetics
Реліз колекції на офіційному сайті бренда відбудеться 23 червня. Підводка коштуватиме 125 доларів. Усі кошти з продажів передаватимуть у Hetrick-Martin Institute (HMI), який підтримує представників ЛГБТК+, зокрема трансгендерну молодь.