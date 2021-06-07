На офіційній інстаграм-сторінці б'юті-бренда Estee Lauder з'явилася публікація зі світлиною Адут Акеч. В описі представники косметичної компанії написали: "Вітаємо у сім'ї Estee Lauder".

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Адут Акеч стала глобальною амбасадоркою Estee Lauder

Окрім повідомлення про нову амбасадорку, Estee Lauder опублікували відео-знайомство з Адут Акеч. У ньому модель відповіла на найбільш поширені запитання до неї. Наприклад, Адут розповіла про те, звідки вона, де мешкає на даний момент, ким би працювала, якщо б не була моделлю й таке інше. Таким чином бренд зробив великий крок для зближення зі своєю аудиторією в інстаграмі.

У публікації, з якої стало відомо, що Адут Акеч нова глобальна амбасадорка Estee Lauder, представники бренда описали модель так: "Впевнена. Красива. Сильна".

Відтак австралійська молода модель суданського походження братиме участь в рекламних кампаніях декоративної і доглядової косметики вже найближчим часом.

Адут – одна із найбільш впливових персон у світі моди. Ми віримо, що її неймовірна історія, індивідуальність і краса допоможуть нам продовжувати надихати і підтримувати зв'язок з нашою аудиторією,

– каже президент Estee Lauder Стефан де ла Фавері.

Адут Акеч також переконана, що співпраця з брендом буде продуктивною. Вона заявляє: "Співпраця з модним брендом багато означає для мене. Як і засновниця компанії, я сподіваюся надихнути дівчат у всьому світі моди ніколи не відмовлятися від своєї мрії".

Додамо, що раніше в квітні 2021 представницею б'юті-бренда також стала японська модель Koki.

Щодо Акеч, то вона почала працювати в модельному бізнесі з 13 років після переїзду в Австралію. Там вона співпрацювала з агентством Chadwick Models і брала участь в Тижні моди в Мельбурні, де її помітив представник Saint Laurent. Згодом вона з'являлася в рекламних кампаніях і на модних показах Chanel, Valentino, Prada, Alexander McQueen та інших відомих брендів.