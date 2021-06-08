Новая косметика от MAC вдохновлена ​​флагами ЛГБТК-сообществ. Ведь мировые бренды пытаются поддержать ЛГБТК-комьюнити и сторонников, которые ежегодно в июне отмечают месяц прайда: выпускают капсульные коллекции и бьюти-средства в радужных цветах.

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MAC выпустили подводку в 11 цветах в честь месяца прайда

Новая коллекция Pride and Joy Liquidlast Liner Vault от MAC символизирует поддержку прайд-месяца. В бьюти-линейку вошли 11 цветов подводки для глаз. Черный и коричневый оттенки отмечают темнокожих представителей ЛГБТК +, а розовый, светло-голубой и белый представляют трансгендерный флаг.

Прайд – это о сообществе, и это сообщество уже многое пережило. MAC поддерживает ее представителей с момента основания бренда. В честь нынешнего прайда мы хотели создать продукт, который воспевает художественный и творческий вклад общины, отмечает инклюзивность,

– рассказал старший вице-президент и глобальный креативный директор MAC Cosmetics Дрю Эллиот.



Подводки Pride and Joy Liquidlast Liner Vault / Фото MAC Cosmetics

Релиз коллекции на официальном сайте бренда состоится 23 июня. Подводка будет стоить 125 долларов. Все средства от продажам передадут в Hetrick-Martin Institute (HMI), который поддерживает представителей ЛГБТК+, в частности трансгендерную молодежь.