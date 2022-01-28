Шалена популярність стрижки боб у різних варіаціях спонукала багатьох жінок вкоротити довжину свого волосся у гонитві за ідеальною короткою зачіскою. Якщо вам до вподоби боб, але ви не готові прощатися з довгими пасмами, то тенденція стрижки метелик стане чудовим рішенням.

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Метелик – наймодніша стрижка 2022 року

Hair-стилісти представили новий тренд метелик – стиль, який створює ілюзію короткої стрижки без втрати довжини волосся. "Це коротка стрижка в довгій стрижці", – зазначає зірковий перукар Люк Гершесон. Деякі із трендсеттерів вже спробували модно оновити імідж.

Метелик дає можливість мати довге волосся ззаду, але виглядати так, ніби у вас коротші пасма спереду. Звідси й назва – ідея у тому, що зачіска пропонує 2 абсолютно різні образи.



Модна укладка / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Спокуслива зачіска для 2022 року / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Гершесон порівнює стрижку у стилі метелика з відрослим чубчиком (приблизно через 8 – 12 тижнів після того, як він був підстриженим). Зріз складається з 2 очевидних шарів, перший з яких – це довжина чубчика, яка відповідає коротшій зачісці. Такий верхній шар без особливих зусиль спадатиме з низького хвоста або закрученого пучка і виглядатиме так, ніби у вас є боб, навіть якщо його немає. Люк Гершесон додає: "Це як штучний боб. Зачіска дуже гарно обрамляє обличчя".



Як стильно постригти волосся / Фото з інстаграму @tia4u

Другий шар надає зрізу довжини. Як зазначено вище, цю частину волосся можна зав'язати або залишити розпущеною. Все залежить від вашого настрою й образу. "Це хороший спосіб досягти стильного вигляду, андрогінності та трішки зухвалого стилю у короткій стрижці, але без повного вкорочення довжини", – каже Гершесон. Чудовим прикладом для натхнення слугує стрижка Марго Роббі в серпневому випуску Vogue за 2021 рік або Гейлі Стайнфільд.



Ідеї зачіски від трендсеттерів / Фото з інстаграму Гейлі Стайнфільд

Метелик є дуже привабливою стрижкою у стилі 70-х, а для тих, хто любить довге волосся вона забезпечує об'єм, рухомість і текстуру без додаткового нанесення стайлінгових засобів. Також такий ефект обрамлення обличчя, який не вимагає особливого догляду, підійде навіть власницям круглого обличчя.

Щодо стилізації, то волосся виглядатиме чудово і модно з легкою текстурою, наприклад, із локонами або мінімальним начісуванням. "Якщо хочете зберегти ефект рухомості волосся, скористайтеся одним трюком – закладіть волосся за вуха, коли воно вологе, і дозвольте вигину пасм природним чином спадати біля ваших вилиць", – радить зірковий hair-стиліст Люк Гершесон. Зачіска вражає



Трендова укладка / Фото з інстаграму Гейлі Стайнфільд