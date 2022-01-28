Бешеная популярность стрижки боб в различных вариациях побудила многих женщин укоротить длину своих волос в погоне за идеальной короткой прической. Если вам по нраву боб, но вы не готовы прощаться с длинными прядями, то тенденция стрижки бабочка станет замечательным решением.

Также интересно Пора обновить прическу: самые модные челки 2022, которые носят знаменитые красавицы

Бабочка – самая модная стрижка 2022 года

Hair-стилисты представили новый тренд бабочка – стиль, который создает иллюзию короткой стрижки без потери длины волос. "Это короткая стрижка в длинной стрижке", – отмечает звездный парикмахер Люк Гершесон. Некоторые из трендсеттеров уже попытались модно обновить имидж.

Бабочка дает возможность иметь длинные волосы сзади, но выглядеть так, будто у вас более короткие пряди спереди. Отсюда и название – идея в том, что прическа предлагает 2 совершенно разных образа.



Модная укладка / Фото из инстаграма Эльзы Хоск



Соблазнительная прическа для 2022 года / Фото из инстаграма Эльзы Хоск

Гершесон сравнивает стрижку в стиле бабочки с отросшей челкой (примерно через 8 – 12 недель после того, как она была подстрижена). Срез состоит из 2 очевидных слоев, первый из которых – это длина челки, которая соответствует более короткой прическе. Такой верхний слой без особых усилий будет спадать с низкого хвоста или закрученного пучка и будет выглядеть так, будто у вас есть боб, даже если его нет. Люк Гершензон добавляет: "Это похоже на искусственный боб. Прическа очень красиво обрамляет лицо".



Как стильно постричь волосы / Фото с инстаграма @tia4u

Второй слой придает срезу длины. Как указано выше, эту часть волос можно завязать или оставить распущенной. Все зависит от вашего настроения и образа. "Это хороший способ достичь стильного вида, андрогенности и немного дерзкого стиля в короткой стрижке, но без полного укорочения длины", – говорит Гершесон. Отличным примером для вдохновения служит стрижка Марго Робби в августовском выпуске Vogue за 2021 год или Гели Стайнфилд.



Идеи прически от трендсеттеров / Фото с инстаграма Хейли Стайнфилд

Бабочка является очень привлекательной стрижкой в стиле 70-х, а для тех, кто любит длинные волосы, она обеспечивает объем, подвижность и текстуру без дополнительного нанесения стайлинговых средств. Также такой эффект обрамления лица, который не требует особого ухода, подойдет даже обладательницам круглого лица.

Что касается стилизации, то волосы будут выглядеть прекрасно и модно с легкой текстурой, например, с локонами или с минимальным начесом. "Если хотите сохранить эффект подвижности волос, воспользуйтесь одним трюком – заложите волосы за уши, когда они влажные, и позвольте изгибу прядей естественным образом падать у ваших скул", – советует звездный hair-стилист Люк Гершесон. Прическа поражает современностью и универсальностью.



Трендовая укладка / Фото с инстаграма Хейли Стайнфилд