Найкращі з кращих: головні стрижки 2022 року – трендові фото

У наступному році багатошаровість буде в тренді, а також довге пряме волосся. Дізнавшись про наймодніші стрижки 2022, надихайтеся на б'юті-перевтілення.

Hair-тренди нового сезону будуть на боці практичності, легкості, комфорту. Тому варто вибирати стрижку, яка матиме красивий вигляд і її буде легко вкладати.

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Модні стрижки 2022 року

Боб із чубчиком

Якщо в нульових чубчик був головним атрибутом образу чи не кожної школярки, то у 2022 його носитимуть багато модниць зі всього світу. Тренд на чубчик залишається популярним вже декілька останніх сезонів. Hair-тенденція чудово урізноманітнить стрижку боб-каре і додасть їй нових фарб. Проте важливо підібрати такий чубчик, який ідеально личитиме формі вашого обличчя.



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Біксі

Стрижка біксі на тривалий час залишилася в далеких 1990-х. Майже 30 років тому зіркові стилісти спробували поєднати боб і піксі та отримали ідеальний варіант – біксі: зачіска надто коротка для першого і задовга для другого. У 2022 hair-тренд варто носити з легким каскадом і невеликим чубчиком. Стрижка має сміливий і зухвалий стиль. Якщо ви прагнете експериментального оновлення іміджу в новому році, то біксі буде найкращим рішенням.



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Каскад із чубчиком

Класичну стрижку провідні перукарі також вирішили вдосконалити чубчиком. У каскадній стрижці необхідно чергувати пасма різної довжини – від короткого волосся на маківці йдуть плавні переходи по довжині. Головна перевага зачіски в її можливості додавати об'єму навіть найтоншій шевелюрі. Каскад з чубчиком є універсальним варіантом для різних типів зовнішності, аби підкреслити вашу красу. Натомість така стрижка вимагає регулярної корекції в майстра і щоденної укладки.



Кайя Гербер / Фото з інстаграму моделі

Довге волосся

Найбільше пощастило володаркам густих і здорових пасм. Ви можете не вдаватися до бобу чи біксі, бо у 2022 році блискучі довгі mermaid hair (відомі стилісти називають тренд "волоссям русалки") також будуть на піку популярності. Аби укладка завжди мала привабливий вигляд, потрібно регулярно робити корекцію форми і ретельно доглядати за волоссям.



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