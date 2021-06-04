Нейл-арт на літо повинен бути не лише красивим, але й модним. Тому для натхнення у нагоді стане десятка найкращих ефектних нейл-дизайнів.

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