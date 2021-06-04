Довгоочікуваний summer mood нарешті можна увімкнути, не дивлячись на погоду за вікном. Аби додати своєму образу літньої безтурботності і зробити його більш стильним, почніть з модного манікюру. Трендсеттери і зіркові нейл-майстри вже встигли поділитися на своїх інстаграм-сторінках яскравими ідеями для літнього манікюру.