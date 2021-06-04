Нейл-арт на лето должен быть не только красивым, но и модным. Поэтому для вдохновения пригодится десятка лучших эффектных нейл-дизайнов.

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