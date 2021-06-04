Нейл-арт на лето должен быть не только красивым, но и модным. Поэтому для вдохновения пригодится десятка лучших эффектных нейл-дизайнов.
К теме: Взрывной микс: модные сочетания цветов в маникюре для лета 2021
10 идей для маникюра на лето 2021
Элегантные ромашки
Модное однотонное покрытие с бликами
Оригинальный маникюр для поклонниц стразов
Наиболее трендовый оттенок зеленого
Вечно модный красный для красивого маникюра
Нежная идея нейл-дизайна, чтобы дополнить летний образ
Безупречный маникюр для тех, кто любит наслаждаться жизнью
Джей Ло показала смелую идею
Фигуры снова в тренде
Сочные летние фрукты на ногтях