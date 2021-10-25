31-річний французький модельєр і засновник фешн-марки Jacquemus, який вдихнув нове життя в широкополі капелюхи, створив найменшу у світі сумочку, прищепив людям любов до геометрії і змусив дівчат знову полюбити міні, Симон Порт Жакмюс вирішив переносити своє бачення Всесвіту на ринок краси.

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Jacquemus буде випускати косметику і парфуми

ЗМІ повідомляють, що Жакмюс об'єднався з іспанським парфумерним модним Будинком Puig, щоб створювати косметику і парфуми. У WWD зазначають, що наразі дизайнер лише веде переговори з іспанською компанією.

Поки що невідомо, коли саме вийде лінійка та з чого вона складатиметься. Симон Порт Жакмюс і представники його бренда утримуються від коментарів. Імовірно, реліз колекції відбудеться навесні у 2022 році. Представники Jacquemus утрималися від коментарів.

Враховуючи пік популярності модного бізнесу Jacquemus, а також те, що бренд має чимало прихильників, серед яких Кендалл Дженнер, Ріанна та сестри Хадід, спроба дизайнера створити б'юті-лінійку зацікавить багатьох і приверне увагу конкурентів.

Нагадаємо, що Puig – іспанська компанія, яка з 1914 року співпрацює з брендами одягу й косметики. Серед них: Comme des Garçons, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten і Christian Louboutin.



Симон Порт Жакмюс / Фото з інстаграму Jacquemus