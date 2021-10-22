Праймер не є базовим косметичним продуктом для щоденного мейк-апу. Проте він слугує чудовою основою під макіяж: допомагає рівномірно наносити декоративну косметику та покращує її стійкість протягом цілого дня. Б'юті-блогери вирішили, що лубрикант може бути альтернативою праймера.

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Лубрикант замість праймера для обличчя

Якщо підібрати праймер правильно за типом шкіри, то він також зволожуватиме її, усуватиме блиск, вирівнюватиме тон і маскуватиме пори. Цікаво, чи лубрикант також здатен із цим впоратися. Адже тег "lubeprimer" вже набрав понад 9 мільйонів переглядів у тіктоці.

Б'юті-блогери шокували користувачів соцмережі нестандартним способом застосування інтимної гель-змазки. Вірусний тренд створив блогер у напрямі краси Люк Кетухок. Він першим змішав лубрикант із тональним кремом. Таким чином йому вдалося отримати ефект свіжого й відпочилого обличчя. Тіктокер зазначив, що він задоволений результатом більше, ніж після використання праймера.

Згодом візажист Шон Ентоні також спробував трендовий б'юті-лайфхак. Майстер макіяжу вирішив перевірити, чи справді ефект буде таким приголомшливим. Спочатку Шон був налаштований скептично, але після нанесення зазначив, що косметичні засоби справді краще наносяться, якщо застосовувати лубрикант.

Він стає чіпким, що чудово для основи. Мій макіяж виглядає дуже добре! Я зовсім втратив дар мови,

– зазначив Шон Ентоні.

Проте виробники лубрикантів не залишилися осторонь. Не дивлячись на те, що захоплених коментарів на тему "лубріпраймера" є чимало, представники лубрикантів закликали не використовувати їхні засоби на шкірі обличчя. У коментарях до відео Шона обліковий запис Durex залишив повідомлення: "Ми цінуємо творчий підхід (і ваш макіяж має чудовий вигляд), але ми не рекомендуємо використовувати наші лубриканти на обличчі як праймер для макіяжу".

Додамо, що не завжди те, що підходить для інтимних ділянок, буде корисним для шкіри обличчя. Стійкість макіяжу чудово продовжить спеціальний праймер або спрей-фіксатор для обличчя. Інші підручні методи можуть спровокувати свербіж, запалення, подразнення. Якщо наносити лубрикант на обличчя регулярно, то наслідки можуть бути непередбачуваними.