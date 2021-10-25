31-летний французский модельер и основатель фэшн-марки Jacquemus, который вдохнул новую жизнь в широкополые шляпы, создал самую маленькую в мире сумочку, привил людям любовь к геометрии и заставил девушек снова полюбить мини, Симон Порт Жакмюс решил переносить свое видение Вселенной на рынок красоты.

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Jacquemus будет выпускать косметику и духи

СМИ сообщают, что Жакмюс объединился с испанским парфюмерным модным Домом Puig, чтобы создавать косметику и духи. В WWD отмечают, что сейчас дизайнер только ведет переговоры с испанской компанией.

Пока неизвестно, когда именно выйдет линейка и из чего она будет состоять. Симон Порт Жакмюс и представители его бренда воздерживаются от комментариев. Вероятно, релиз коллекции состоится весной в 2022 году. Представители Jacquemus воздержались от комментариев.

Учитывая пик популярности модного бизнеса Jacquemus, а также то, что бренд имеет немало сторонников, среди которых Кендалл Дженнер, Рианна и сестры Хадид, попытка дизайнера создать бьюти-линейку заинтересует многих и привлечет внимание конкурентов.

Напомним, что Puig – испанская компания, которая с 1914 года сотрудничает с брендами одежды и косметики. Среди них: Comme des Garçons, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten и Christian Louboutin.



Симон Порт Жакмюс / Фото из инстаграма Jacquemus