Зірка звикла не зраджувати своєму звичному образу, але нещодавно вирішила радикально змінити довжину волосся. Джессіка довела на власному прикладі, що боб виглядає дуже стильно і личить будь-якому типу зовнішності.

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Джессіка Альба показала наймоднішу стрижку сезону

За допомогою нової стрижки Джессіка Альба додала своєму обличчю свіжості та зробила його візуально молодшим. Волосся зірки вкорочувала відома hair-стилістка, яка працює зі знаменитостями, Бріттані Райан. Для створення гламурної укладки майстриня використовувала стайлінгові засоби марки Unite, приладки для вкладання волосся Good hair day, а також оновила колір пасм Джессіки фарбою Pravana.

Селфі з оновленою модною зачіскою акторка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 19 мільйонів підписників. Обличчя Джессіки прикрасив легкий нюдовий макіяж, для створення якого вона використала б'юті-засоби Honest Beauty. Зіркова красуня акуратно оформила брови, нанесла коричневі тіні на повіки та підкреслила лінію росту вій темно-коричневим олівцем і розтушувала його на зовнішніх кутиках очей, а губи прикрасила блиском рожевого відтінку.

До своєї публікації Джессіка Альба додала підпис: "Гламурне побачення ".



Джессіка Альба наважилася на коротку стрижку / Фото з інстаграму зірки



Боб-каре – наймодніша стрижка сезону / Фото з інстаграму Джессіки Альби

Перевтілення Джессіки Альби

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