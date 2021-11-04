Среди голливудских звезд в 1990-х популярными были дерзкие стрижки, которые подчеркивают достоинства лица и визуально добавляют объема волосам. Особого внимания заслуживает бикси, которые в свое время носили Мег Райан, Вайнона Райдер и Кортни Кокс.

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Бикси признана самой модной стрижкой зимы 2021

По словам экспертов, зимой 2021 года наиболее актуальной будет стрижка бикси. Вариант дерзкой прически является гибридом Боба и пикси. В области затылка следует делать стрижку техникой боб-каре, а центральную часть головы парикмахер должен делить на несколько частей, а затем в каждой из них использовать технику пикси.

Известная hair-стилистка Сэм ЛаБелла отмечает, что бикси станет снова модной благодаря своей возможности добавлять образу сексуальности. Также она объясняет, что нужно знать о горячей стрижке нового сезона, которая будет выглядеть стильно и эффектно.

"Это очень игривая и очень сексуальная стрижка. Пикси-боб-гибрид – более универсальная стрижка, чем классическая пикси. Если вы поклонница Боба, то можете попросить своего стилиста сделать бикси, но сохранить длину", – рассказывает звездный эксперт по вопросам стиля и здоровья волос.



Как подстричь волосы зимой / Фото из инстаграма @angelinaisjesus



Бикси будет в тренде / Фото из инстаграма @this.is.mariah03



Как выглядит стрижка бикси / Фото из инстаграма @ediebcampbell



Стильная укладка / Фото из инстаграма @florencepugh



Вид сзади стрижки бикси / Фото из инстаграма @hannahkleit