Наймодніша зачіска літа 2021 від Ельзи Госк і К'яри Ферраньї: надихайтеся б'юті-образами

Бохо-косички – наймодніша зачіска літа. Тренд став особливо популярним завдяки модній блогерці К'ярі Ферраньї, яка вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю з такою укладкою, а моделі Ельза Госк і Джіджі Хадід позували на фешн-зйомках. Тому прямий проділ, 2 тонкі косички біля обличчя і розпущене волосся – те, чим потрібно доповнити ваш б'юті-образ.

Кожен літній сезон дивує оновленими або абсолютно неочікуваними тенденціями. Таким чином в моду повернулися бохо-косички, які були хітом епохи 60-х.

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Бохо-косички – наймодніша зачіска літа 2021

Вперше акцентне плетіння з косичками по боках обличчя можна було побачити на модницях 60-х років, коли процвітав рух хіпі. Схожа зачіска нагадувала стиль індійських дівчат. В укладки була й 2 хвиля популярності. Саме тоді, вкінці 90-х та на початку нульових, модними стали бохо-косички.

Епоха початку 00-х славилася трендом на надмірність, бохо й етномотиви. А мода 2021 активно вдосконалює славнозвісні тенденції минулого. Тому старий тренд став знову актуальним цього літа: повернувся до життя у вдосконаленому варіанті.

Варто додати, що бохо-косички легко і швидко повторити, зокрема зачіска є практичною та універсальною. На прямому волоссі вона створюватиме цікавий акцент, а неслухняні хвилясті пасма допоможе красиво вкласти. Аби повторити плетіння, вам не потрібно володіти особливими навичками чи застосовувати термоприлади.

Техніка створення зачіски проста: зробіть на волоссі прямий проділ, відділіть невеликі симетричні пасма і заплетіть косички, які потім можна зафіксувати прозорими або кольоровими спеціальними гумками. Такий б'юті-образ доповнить будь-яке літнє вбрання та урізноманітнить ваш стиль.

Образи зірок із бохо-косичками для натхнення



Джіджі Хадід із бохо-косичками / Фото Harper's Bazaar