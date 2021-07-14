Зачіски у стилі hair-horns та укладки з 2000-х, нетипові коси, зигзагуваті проділи та інші варіанти вкладання волосся стали популярними завдяки тіктокерам. Адже саме вони пропонують тренд, а інші блогери та представники індустрії краси його повторюють, демонструючи процес створення на відео, які збирають мільйони переглядів.

Більше трендових ідей: Зачіски з Каннського кінофестивалю, які легко повторити: 6 зіркових образів для натхнення

Таким чином у моду повернулися пір'я у волоссі. Чудовим прикладом такої укладки можуть слугувати б'юті-образи Періс Гілтон і Ніколь Річі з нульових. У тіктоці тег hairfeather зібрав приблизно 700 тисяч переглядів. Пір’я на пасмах можна закріпити за допомогою затискачів.

Інший hair-тренд спричинила зачіска найпопулярнішої лиходійки Disney – Круелли. Емма Стоун навіяла тенденцію, яка може стати наступним кроком в еволюції краси E-girl. Адже дівчата почали експериментувати з ефектними поєднаннями кольорів – світло-русявий і чорний або темно-коричневий, а також рожевий, синій, червоний, помаранчевий і ніжні пастельні тони, які поступово й мальовничо вимиваються.

Щодо косів-помпонів, то за них можна подякувати відомій моделі Джіджі Хадід, яка вразила шанувальників стильною і безпосередньою зачіскою на святкуванні свого дня народження у квітні. Особливо популярним серед інших б’юті-трендів є зигзагоподібний проділ з нульових, який приміряла Белла Хадід. Зірка поєднала його з тугим пучком на потилиці. Проте ви можете залишити пасма розпущеними.

Надихайтеся добіркою цих та інших модних прикладів зачісок, які підірвали тікток. Можливо, й ви захочете йти в ногу з трендами і повторите щось схоже на своєму волоссі.

Тренди в зачісках 2021

Пір'я у волоссі

Зачіска Круелли

Коси-помпони – хвости, поділені на секції гумками одного або різних кольорів

Стрижка Wolf зі рваних шарів, коротких спереду й об'ємних на маківці

Зигзагуватий проділ, який можна доповнити передніми пасмами у контрастному кольорі

Об'ємна ретро-укладка Фарри Фосетт

Маленькі "ріжки" епохи E-girl