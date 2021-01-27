Самое модное окрашивание волос 2021 года: 10 красивых идей для разной длины
Новый год удивляет модными тенденциями в индустрии красоты. Если вы стремитесь к бьюти-изменениям, то можете первым делом попробовать окрашивание волос. Даже психологи отмечают, что обновление имиджа помогает начать жизнь с чистого листа. Поэтому стоит узнать, каким оттенком в 2021 году модно красить длинные, короткие и волосы средней длины.
Источник: Elle
Попробовать модный новый оттенок на своих волосах стоит даже тем, кто ни разу не посещал колориста. Ведь таким образом вы сможете придать привлекательности своей внешности, а удачная техника окрашивания может даже хорошо подчеркнуть достоинства лица и скрыть недостатки. В 2021 году модными идеями для окрашивания волос будут оттенки меди, цветное мелирование и другие трендовые варианты.
Полезно узнать: Секрет идеальных локонов Мишель Обамы: как сделать модную прическу самостоятельно
Модное окрашивание волос 2021
Оттенки меди
Окрашивание волос модным оттенком / Фото из инстаграма Amaran Asylum
Цветное мелирование
Мелирование волос / Фото из инстаграма Натальи Мусииченко
Теплый каштановый оттенок
Идея для окрашивания волос в 2021 / Фото из инстаграма Adir Abergel
Золотой белый
Золотой оттенок для блондинок / Фото из инстаграма @julia_kovbasiuk_hairstylist
Пряди с эффектом выгорания на солнце
Хейли Бибер модно покрасила волосы / Фото из инстаграма Джен Аткин
Мягкие переходы между цветами
Трендовая техника окрашивания 2021 / Фото из инстаграма Ольги Хворостяны
Обожженная карамель
Как покрасить волосы / Фото из инстаграма @kika_style
Привлекательный апельсиновый цвет
Яркий вариант для окрашивания волос / Фото из инстаграма @kika_style
Сливочный "блонд"
Идея окрашивания для блондинок / Фото из инстаграма @samira_colorist
Шоколадный брюнет
Модное окрашивание волос / Фото из инстаграма Натальи Мусииченко
Поделиться новостью