Новый год удивляет модными тенденциями в индустрии красоты. Если вы стремитесь к бьюти-изменениям, то можете первым делом попробовать окрашивание волос. Даже психологи отмечают, что обновление имиджа помогает начать жизнь с чистого листа. Поэтому стоит узнать, каким оттенком в 2021 году модно красить длинные, короткие и волосы средней длины.

Источник: Elle Попробовать модный новый оттенок на своих волосах стоит даже тем, кто ни разу не посещал колориста. Ведь таким образом вы сможете придать привлекательности своей внешности, а удачная техника окрашивания может даже хорошо подчеркнуть достоинства лица и скрыть недостатки. В 2021 году модными идеями для окрашивания волос будут оттенки меди, цветное мелирование и другие трендовые варианты. Полезно узнать: Секрет идеальных локонов Мишель Обамы: как сделать модную прическу самостоятельно Модное окрашивание волос 2021 Оттенки меди

Окрашивание волос модным оттенком / Фото из инстаграма Amaran Asylum Цветное мелирование

Мелирование волос / Фото из инстаграма Натальи Мусииченко Теплый каштановый оттенок

Идея для окрашивания волос в 2021 / Фото из инстаграма Adir Abergel Золотой белый

Золотой оттенок для блондинок / Фото из инстаграма @julia_kovbasiuk_hairstylist Пряди с эффектом выгорания на солнце

Хейли Бибер модно покрасила волосы / Фото из инстаграма Джен Аткин Мягкие переходы между цветами

Трендовая техника окрашивания 2021 / Фото из инстаграма Ольги Хворостяны Обожженная карамель

Как покрасить волосы / Фото из инстаграма @kika_style​ Привлекательный апельсиновый цвет

Яркий вариант для окрашивания волос / Фото из инстаграма @kika_style​ Сливочный "блонд"

Идея окрашивания для блондинок / Фото из инстаграма @samira_colorist Шоколадный брюнет

Модное окрашивание волос / Фото из инстаграма Натальи Мусииченко