Самые модные короткие стрижки для всех типов волос: трендовые идеи
В 2021 в тренде будут короткие стрижки. Но их вариантов существует много. Когда вы решаетесь на кардинальные изменения имиджа и хотите заменить длинные локоны на стильные короткие пряди, то стоит узнать, какие именно стрижки самые модные в этом сезоне.
Источник: Glamour
Прическа женщины отражает ее внутреннее состояние, настроение и иногда даже жизненную позицию. В этом году короткие стрижки станут способом проявления индивидуальности. В моде будут не только классический боб или ровное каре, но и много других вариантов для совершенствования своего бьюти-образа. Важное преимущество этих стрижек в том, что они будут иметь удачный вид на любом типе волос.
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Модные короткие стрижки 2021
Ровное каре с прямым разделом или зачесанное назад
Очень короткая стрижка пикси в сочетании с рванной челкой
Скошенная челка как дополнение к короткой стрижке
Маллет вернулся из 80-х и снова на пике популярности
Андеркат: коротко постриженные волосы на затылке, которые постепенно становятся длиннее до челки
Эстетичная короткая стрижка – идеально ровный боб
Каре для волнистого типа волос
Рванный каскад в стиле 90-х
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