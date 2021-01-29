В 2021 в тренде будут короткие стрижки. Но их вариантов существует много. Когда вы решаетесь на кардинальные изменения имиджа и хотите заменить длинные локоны на стильные короткие пряди, то стоит узнать, какие именно стрижки самые модные в этом сезоне.