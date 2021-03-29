Наймодніші зачіски майбутнього літа, які варто спробувати вже: 5 варіантів

Літо 2021 вразить різноманітністю модних зачісок. У тренді будуть як локони нижче пояса і природні кучері, так і мікробоб. Деякі із головних літніх зачісок, можна спробувати вже зараз, щоб мати неймовірно стильний вигляд.

Модна зачіска вдало доповнює будь-який образ. Зверніть увагу на варіанти укладок, які будуть особливо популярними влітку, але носити їх можна хоч сьогодні.

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5 головних зачісок майбутнього літа, які варто спробувати вже

Довжина нижче пояса

Попри те, що трендсеттери сім'ї Кардашян-Кендалл вже давно віддають перевагу довгим локонам, ця тенденція стрімко почала набирати популярності декілька місяців тому. Довге волосся стане головним hair-трендом цього сезону. Доказом слугують образи моделей із волоссям, яке спадало з плечей, на шоу Valentino Haute Couture весна 2021, а також укладки Дуа Ліпи і Lizzo на церемонії вручення "Греммі". Тому наберіться терпіння та відрощуйте волосся.

Піксі

Образи зі стрижкою піксі від Одрі Хепберн до Джуді Денч є культовими. Якщо ви прагнете позбутися від зайвої довжини волосся цієї весни та мати трендову зачіску, то піксі – ідеальний варіант. Обирайте стиль за власними вподобаннями: гладенька і ультракоротка піксі, як у Єви Апіо, чи класичний ельфійский стиль, як у Зої Кравіц.

Мікробоб

Боб-каре – наймодніша тенденція останніх років. А французький або "мікро" – варіант стрижки, який не вимагає особливого догляду та має неймовірно стильний вигляд. Запорукою краси такої зачіски є прийняття своєї природної текстури волосся. Підлаштовуючись до особливостей свого типу локонів, вам вдасться створити індивідуальний характер бобу.

Афрокучері

Нещодавно зірковий перукар Вернон Франсуа розповів британському Vogue, що 2020 рік став часом прийняття природної текстури волосся багатьма його клієнтами. А у 2021 любов до об'ємного і натурального вигляду та текстури волосся лише посилюватиметься. Зокрема, дедалі частіше ми бачитимемо афрокучері.

Чубчик у стилі 70-х

Аби попрощатися із всім негативом у житті, варто наважитися на рішучий крок – чубчик, який символізуватиме початок вашої історії з нової сторінки. Звабливий французький чубчик, який нагадує культовий стиль 1970-х, допоможе мати модний і красивий вигляд у весняно-літньому сезоні. Час робити зміни.