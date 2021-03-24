Яку модну зачіску зробити на весну: 5 простих відеоуроків
Красиву зачіску не завжди важко зробити. Саме навесні ми починаємо відмовлятися від головних уборів, демонструючи доглянуте волосся та стильні укладки. Тому вам стануть у нагоді топ-5 відеоуроків, які допоможуть навчитися створювати модні зачіски швидко і легко.
Джерело:ТСН
Трендова зачіска додає образу оригінальності, свіжості, різноманітності. Для натхнення скористайтеся добіркою найкрасивіших весняних зачісок.
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Топ-5 модних зачісок на весну
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