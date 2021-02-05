Стильний чубчик – це завжди вдалий спосіб освіжити свій імідж без кардинальних змін. Проте важливо обирати не лише той варіант чубчика, який підійде вашому типу волосся та особливостям обличчя, але він також повинен відповідати останнім hair-тенденціям. Тому дізнайтеся, які чубчики будуть модними навесні 2021.