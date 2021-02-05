Як оновити б’юті-образ: наймодніші чубчики весни 2021
Стильний чубчик – це завжди вдалий спосіб освіжити свій імідж без кардинальних змін. Проте важливо обирати не лише той варіант чубчика, який підійде вашому типу волосся та особливостям обличчя, але він також повинен відповідати останнім hair-тенденціям. Тому дізнайтеся, які чубчики будуть модними навесні 2021.
Джерело:Harper's Bazaar
Чубчик був одним із головних трендів 2019 року. Навіть Кендалл Дженнер, яка майже не змінює зачіску, оновила б’юті-образ за допомогою рваної "гривки". Згодом у моду прийшов зріз у стилі Бріджит Бардо зі пасмами, які красиво обрамляли обличчям, а тепер трендовими є варіанти недбалих чубчиків зі стильними нерівностями.
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Модні ідеї для чубчиків
Рваний чубчик Кендалл Дженнер
Чубчики у французькому стилі
Б'юті-ідея від Жанетт Медсен
Недбалі зрізи
Густі чубчики
Чубчик-шторка
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