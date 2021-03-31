Кроме главного hair-тренда – здоровья и красоты волос, в моде будут особые прически, которые легко и быстро можно сделать самостоятельно. В частности, совершенства образу в 2021 придадут стильные аксессуары. Поэтому стоит узнать больше о прическах и укладках, с которыми следует экспериментировать в этом сезоне весна-лето.

Сочетая правильный уход за волосами с модными прическами, вы всегда будете иметь безупречный и стильный вид. Стилист по прическам Анастасия Золотая поделилась идеями для укладок, бьюти-секретами и назвала популярные аксессуары для волос.

Для совершенствования образа: Прически на весну: топ-5 видеоуроков со стильными вариантами

Главные тенденции в прическах 2021

Легкость и объем: естественные волны, созданные с помощью выпрямителя для волос

Хорошо зачесанный, гладкий и низкий пучок – трендовая прическа 2021

Высокий или низкий, аккуратно собранный, идеально гладкий хвост

Актуальные прически с легким плетением: главное непринужденный стиль

Понадобится гель, лак или воск: модный эффект мокрых волос

В 2021 в моде будут сложные прически только для особого случая. Однако для повседневности девушкам следует выбирать легкие укладки, которые придают уверенности в своей красоте. Анастасия Золотая думает, что тенденция простых причесок будет актуальной еще долгие годы.

Чтобы простейшую укладку сделать интереснее, достаточно воспользоваться аксессуарами для волос. В этом сезоне эксперты советуют отдавать предпочтение лентам, цветным невидимкам, жемчугу в волосах и другим украшениям.

Даже обычный хвост или пучок может иметь другое настроение с помощью дополнительных деталей. Весной я бы посоветовала обратить внимание на платки. В таком случае даже необязательно уметь делать идеальные прически – аксессуары возьмут все на себя. Я сама время от времени пользуюсь и красивыми резинками, и крабами для волос. Все зависит от образа и настроения,

– говорит hair-стилист Анастасия.

Идеи для модных причесок, которые можно очень быстро повторить