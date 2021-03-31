Самые модные женские прически и трендовые аксессуары 2021: идеи для стильного образа
Кроме главного hair-тренда – здоровья и красоты волос, в моде будут особые прически, которые легко и быстро можно сделать самостоятельно. В частности, совершенства образу в 2021 придадут стильные аксессуары. Поэтому стоит узнать больше о прическах и укладках, с которыми следует экспериментировать в этом сезоне весна-лето.
Источник:tochka.net
Сочетая правильный уход за волосами с модными прическами, вы всегда будете иметь безупречный и стильный вид. Стилист по прическам Анастасия Золотая поделилась идеями для укладок, бьюти-секретами и назвала популярные аксессуары для волос.
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Главные тенденции в прическах 2021
Легкость и объем: естественные волны, созданные с помощью выпрямителя для волос
Хорошо зачесанный, гладкий и низкий пучок – трендовая прическа 2021
Высокий или низкий, аккуратно собранный, идеально гладкий хвост
Актуальные прически с легким плетением: главное непринужденный стиль
Понадобится гель, лак или воск: модный эффект мокрых волос
В 2021 в моде будут сложные прически только для особого случая. Однако для повседневности девушкам следует выбирать легкие укладки, которые придают уверенности в своей красоте. Анастасия Золотая думает, что тенденция простых причесок будет актуальной еще долгие годы.
Чтобы простейшую укладку сделать интереснее, достаточно воспользоваться аксессуарами для волос. В этом сезоне эксперты советуют отдавать предпочтение лентам, цветным невидимкам, жемчугу в волосах и другим украшениям.
Даже обычный хвост или пучок может иметь другое настроение с помощью дополнительных деталей. Весной я бы посоветовала обратить внимание на платки. В таком случае даже необязательно уметь делать идеальные прически – аксессуары возьмут все на себя. Я сама время от времени пользуюсь и красивыми резинками, и крабами для волос. Все зависит от образа и настроения,
– говорит hair-стилист Анастасия.
Идеи для модных причесок, которые можно очень быстро повторить
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