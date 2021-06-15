Наймодніший колір волосся літа 2021: стилісти назвали тренд, який повернувся з минулого

У hair-індустрії новий старий тренд – експерименти з фарбуванням балаяж знову в моді. Провідні колористи, які працюють з голлівудськими зірками, переконані, що така техніка фарбування волосся сподобається кожній дівчині.

Головним завданням літнього балаяжу є створення ефекту "вигорілих на сонці пасм". За допомогою нового hair-тренду, який повернувся з минулого, можна візуально додати волоссю об'єму, завдяки чому воно матиме ефектний вигляд.

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Стилісти назвали наймодніший колір волосся цього літа

Перевага балаяжу в тому, що він красиво виглядатиме як на брюнетках, так і на білявках. Авторитетні колористи радять не сумніватися, якщо ви хочете спробувати на своєму волоссі таку техніку фарбування.

Рейчел Тодіско, провідна колористка та спеціалістка з балаяжу в Aveda UK розповідає: "Ця техніка фарбування має на увазі легкі відтінки "блонду", які стають більш інтенсивними на кінчиках, і плавно переходять в природний колір біля коріння, створюючи приголомшливо красивий ефект. На щастя, балаяж знову в моді. Більш того, це знову найгарячіший hair-тренд".

Балаяж – це вільна техніка, яка створює м'які переходи, імітуючи, як волосся природним чином освітлюється на сонці. Барвник наноситься на середину довжини і кінчики, а не безпосередньо на коріння, створюючи привабливі переливи. При цьому можна побачити безліч різних варіантів балаяжу, який виглядає стильно на волоссі будь-якого кольору,

– додають у виданні Who What Wear.

Колористка Рейчел зазначає, що балаяж личить жінкам різного типу зовнішності та волосся завдяки своїй універсальності. "За допомогою балаяжу брюнетка може стати трохи білявкою, а білявка, навпаки, частково повернутися до свого природного кольору", – каже Тодіско.

Надихнутися наймоднішим фарбуванням цього сезону можна добіркою красивих фотоприкладів з інстаграму.