Найпопулярніші зачіски 90-х знову в моді: як їх носити сьогодні

Тренди з 90-х продовжують повертатися в моду. У цьому сезоні варто пригадати зачіски, які ще наші мами робили 30 років тому, і повторити їх у сучасній інтерпретації.

Деякі зачіски з 90-х заслуговують на увагу і в наш час. Хвіст-мальвінка, укладки в дусі Мерилін Монро, кучері біля скронь – вибирати є з чого.

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Зачіски з 90-х, які сьогодні знову в моді

Пригладжене волосся

Гладке волосся і прямий проділ посередині – зачіска, яку носила чи не кожна модниця у 1990-х. Прихильницею тренду також була Рейчел з "Друзів". Перукарі досі згадують, як клієнти приходила зі знімком акторки і хотіли ідентичну укладку.



Стильна укладка / Фото з інстаграму @chrisappleton1

Хвіст-мальвінка

Під час створення цієї зачіски важливо зібрати лише верхню частину волосся, а нижні пасма залишити розпущеними. Кокетливий образ із хвостом-мальвінкою був дуже популярним серед дівчат різного віку. Свого часу його спробувала навіть Кім Кардашян. Тепер трендсеттери демонструють ефектність зачіски на волосся з градієнтним фарбування, коли світліші кінці пасм розсипаються на плечах.



Модна мальвінка / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї

Голлівудська укладка

Вічна класика також заслуговує уваги. Зокрема варто згадати Мадонну, яка на початку 1990-х була справжньою фанаткою укладки у стилі Мерилін Монро. Локони і дусі зірок золотої ери Голлівуду будуть актуальними і в 2022-му.



Голлівудські локони / Фото з інстаграму @chrisappleton1

Аксесуари

Дев'яності – це історія про різноманітне самовираження. Хіба можна забути боротьбу на модній арені між мінімалізмом, бароковою пишністю Versace і шпильками. Щодо аксесуарів, то вони вирішили повернути свою популярність через 30 років.



Шпильки у волоссі / Фото з інстаграму Люсі Гейл

Дитячі кучері

Hair-стилісти вважають такі кучері пристрасними. Згадайте дитинство і залишіть закручені пасма біля скронь, зібравши основну частину волосся в тугий хвіст. Поєднуйте циклічну тенденцію із великими сережками. На б'юті-експерименти може надихнути приклад Гелени Бордон.



Кокетливий стиль / Фото з інстаграму @maryleest